  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mama lobisinden ihale vurgunu! 256 milyon TL nereye gitti? A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Heyecan dorukta 20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi) Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi Küba için 48 dakikalık sinsi plan! Trump'tan Latin Amerika'yı kana bulayacak küstah tehdit! ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye gideceğim Yunanistan zulmünde yeni perde! Batı Trakya Türklerine dini özgürlük prangası vurdular! ABD Başkanı Trump: Maalesef Hamaney'e zarar verdim Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Gündem Vali Yardımcısının İl Müftüsünün koltuğuna oturmasına Mil-Diyanet Sen’den tepki! “Müftülük (fetva) makamının itibarına gölge düşürülemez!”
Gündem

Vali Yardımcısının İl Müftüsünün koltuğuna oturmasına Mil-Diyanet Sen’den tepki! “Müftülük (fetva) makamının itibarına gölge düşürülemez!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vali Yardımcısının İl Müftüsünün koltuğuna oturmasına Mil-Diyanet Sen’den tepki! "Müftülük (fetva) makamının itibarına gölge düşürülemez!"

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Sinop İl Müftüsü’nün makamına oturarak fotoğraf çektiren Stajyer Vali Yardımcısı’na sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül; “Sinop İl Müftülüğü'nün paylaştığı bir fotoğrafta, Stajyer Vali Yardımcısı Vekili'nin İl Müftüsü makam koltuğunda oturduğu görülmektedir. Devlet teamüllerine göre İl Müftüsünün makam koltuğuna yalnızca Diyanet İşleri Başkanı veya İl Müftüsünün mülki amiri olan Vali oturabilir. Bunun dışında kaymakam, vali yardımcısı, vali yardımcısı vekili, stajyer ya da herhangi bir kamu görevlisinin bu koltuğu kullanması devlet gelenekleri ve protokol kuralları açısından uygun değildir. Nitekim birçok vali dahi, “Fetva makamına müftüden başkası oturamaz” anlayışıyla hareket ederek bu makamın manevi ağırlığına ve kurumsal itibarına gereken hassasiyeti göstermektedir. Konu kişiler değil, makamın temsil ettiği kurumsal saygınlıktır. Mil-Diyanet Sen olarak müftülük makamının itibarını zedeleyen bu tür görüntüleri doğru bulmuyor, tüm kurumları devlet geleneklerine ve protokol hassasiyetine uygun davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor
Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

İSLAM

Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A.E.Ö

Nedir bu gurur kibir kardeş
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23