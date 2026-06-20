Vali Yardımcısının İl Müftüsünün koltuğuna oturmasına Mil-Diyanet Sen’den tepki! “Müftülük (fetva) makamının itibarına gölge düşürülemez!”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül; “Sinop İl Müftülüğü'nün paylaştığı bir fotoğrafta, Stajyer Vali Yardımcısı Vekili'nin İl Müftüsü makam koltuğunda oturduğu görülmektedir. Devlet teamüllerine göre İl Müftüsünün makam koltuğuna yalnızca Diyanet İşleri Başkanı veya İl Müftüsünün mülki amiri olan Vali oturabilir. Bunun dışında kaymakam, vali yardımcısı, vali yardımcısı vekili, stajyer ya da herhangi bir kamu görevlisinin bu koltuğu kullanması devlet gelenekleri ve protokol kuralları açısından uygun değildir. Nitekim birçok vali dahi, “Fetva makamına müftüden başkası oturamaz” anlayışıyla hareket ederek bu makamın manevi ağırlığına ve kurumsal itibarına gereken hassasiyeti göstermektedir. Konu kişiler değil, makamın temsil ettiği kurumsal saygınlıktır. Mil-Diyanet Sen olarak müftülük makamının itibarını zedeleyen bu tür görüntüleri doğru bulmuyor, tüm kurumları devlet geleneklerine ve protokol hassasiyetine uygun davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.