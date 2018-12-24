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"Yeni yılda rotamızı KKTC ve pasaportsuz ülkelere çevirdik"

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu:- "Tek gün izin alarak yılbaşı tatilini 4 güne çıkaranlar, yurt içi ve yurt dışı biletlerine şimdiden büyük ilgi gösteriyor"- "Yurt içinde en çok rağbeti İzmir, Antalya, İstanbul ve Adana biletleri görürken, yurt dışına gitmek isteyenler genelde KKTC'nin yanı sıra vize hatta pasaport gerektirmeyen ülkeleri tercih etti"

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
"Yeni yılda rotamızı KKTC ve pasaportsuz ülkelere çevirdik"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, tek gün izin alarak yılbaşı tatilini 4 güne çıkaranların, yurt içi ve yurt dışı biletlerine şimdiden büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yurt içinde en çok rağbeti İzmir, Antalya, İstanbul ve Adana biletleri görürken, yurt dışına gitmek isteyenler genelde KKTC'nin yanı sıra vize hatta pasaport gerektirmeyen ülkeleri tercih etti." ifadesini kullandı.

Hacıbayramoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı tatilinin 1 Ocak Salı gününe denk gelmesi ve 4 günlük dinlenme fırsatının doğmasıyla uçak biletlerine ilginin arttığını bildirdi.

Tek gün izin alarak yılbaşı tatilini 4 güne çıkaranların, yurt içi ve yurt dışı biletlerine şimdiden büyük ilgi gösterdiğini aktaran Hacıbayramoğlu, "Yurt içinde en çok rağbeti İzmir, Antalya, İstanbul ve Adana biletleri görürken, yurt dışına gitmek isteyenler genelde KKTC'nin yanı sıra vize hatta pasaport gerektirmeyen ülkeleri tercih etti." ifadesini kullandı.

Hacıbayramoğlu, yılbaşı tatili için en çok bilet alınan rotanın İzmir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir dışında otellerin yılbaşı programı yaptığı Antalya, İstanbul, Adana, Gaziantep, Erzurum gibi şehirler ilk sıralarda yer alıyor. Yurt dışında ise ilk 10 sırayı pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen şehirler aldı. İlk sırada KKTC var. Kıbrıs'taki oteller yılbaşı için özel program yapıyor ve fiyatları yaz aylarına göre uygun. Yine pasaportsuz gidilebilen Ukrayna'nın Kiev, Odessa, Moldova'nın başkenti Kişinev gibi şehirler ilk sıralarda... Havalimanında form doldurarak vize alabileceğiniz Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yine vizesiz gidebileceğiniz Makedonya'nın başkenti Üsküp gibi şehirler de en çok uçak bileti satın alınan yerler oldu."

Hacıbayramoğlu, 31 Aralık'a kadar İstanbul Havalimanı'ndan uygun fiyatlı bilet bulunabildiğini belirterek, "Pasaport ve vize masrafları bin 500 lirayı geçebiliyor. Bu yüzden son zamanlarda vizesiz, hatta pasaportsuz gidilebilen ülkeler büyük rağbet görüyor. Bu ülkelere uçak bileti fiyatları da ucuz. Üstelik yeme-içme, otel konaklaması gibi giderler de uygun olunca ilgi her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:47
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