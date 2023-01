Yeni yılda ev ekonominizi daha iyi yönetmek için dikkat etmeniz gerekenler: Evde, mutfakta nasıl tutumlu olunur, nasıl yapılır?

İster yatırım ister ev ekonomisi gibi başka amaçlara hizmet etmek için olsun, harcamalarını yönetmek büyük önem taşıyor. İşte evde nasıl tutumlu olunur, Günlük hayatımızda nasıl tutumlu olabiliriz, Ev ekonomisi nasıl yapılır, mutfakta ekonomi nasıl yapılır, tutumlu olmak için neler yapmalıyız gibi soruların cevapları ve ev hanımlarına tasarruf önerileri...

1.Faturalarınızda gereksiz harcamalar yapmayın.

Evin elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalarında gereksiz harcamalar yapmayın. Örneğin, bazen gereksiz yere lamba açık kalabiliyor. Bununla beraber su gereksiz yere harcanabiliyor. Dolayısıyla dikkatsiz harcamalardan kaçınmalısınız. Tasarruflu ampul ve ev gereçleri işinizi görür. Böylece hem çevremizi hem bütçenizi korumuş olursunuz. İ

2. İhtiyaç ve isteklerinizi doğru analiz edin.

Alışveriş yaparken ihtiyaçlarınıza öncelik vermelisiniz. İsteklerinizi sonradan halledebilirsiniz. Ancak ihtiyaçlarınıza öncelik vermemeniz sağlığınız ve esenliğiniz açısından kötü sonuçlar doğurabilir. Örneğin, market alışverişlerinde ihtiyacınızdan fazlasını almamaya özen göstermelisiniz. Sonra ihtiyacınızdan fazla aldığınızda bitiremezsiniz. Ürünler bozulabilir ve çöpe atmak zorunda kalırsınız. İhtiyaçlarınızın net olarak belirlenmesi tasarruflu ilerlemenizi sağlar.

3. Çevrimiçi alışveriş yapın.

Çevrimiçi alışverişlerde indirimleri takip etme şansınız var. Ayrıca kredi kartınızın bonus verme özelliği varsa daha fazla tasarruf etme olasılığınız bulunuyor. Bununla beraber markaların indirimlerini takip etmeniz tavsiye ediliyor. E-maillerinizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Böylece markaların kampanyalarından da yararlanabilirsiniz.

4. Daha iyi bir bütçe oluşturun.

Bütçe oluşturmak tasarruf etmede önemli bir adım. İlk olarak, eve her ay ne kadar bütçe getirdiğinizden emin olmalısınız. Aile bireyleri ile toplamda her ay ne kadar paranız olduğunu bir yerlere not etmelisiniz. Ardından giderlerinizi bu bütçeden düşmelisiniz. En çok parayı nereye harcadığınızı kontrol etmelisiniz. Hepsini kategorize ettikten sonra azaltabileceğiniz giderlerinizi düşünmelisiniz.

5. Kötü alışkanlıkları bir an evvel bırakın.

Tek bir kötü alışkanlığınızı bırakmak bile binlerce paranın cebinizde kalmasına yardımcı olabilir. Kötü alışkanlıklarınız için harcadığınız paralarla birikim yapabilirsiniz. Bankada birikim hesabı açabilirsiniz. Bu paranızın değer kazanmasına yardımcı olur.

6. Borçlarınızı zamanında ödeyin.

Borçlarınızı zamanında ödemelisiniz. Ertelediğinizde zarar edersiniz. Örneğin, bankadan borç aldığınızı varsayalım. Borcunuzu zamanında ödemediğinizde hem kredi puanınız düşer hem faizle daha fazla para ödemek zorunda kalırsınız. Otomatik ödeme talimatları ile düzenli ödemeler yapabilirsiniz. Bu sayede ileride yine bankadan borç almak istediğinizde sorunlarla karşılaşmazsınız. Çünkü zamanında ödemeler yapıyorsunuz.

7. Eviniz varsa kiraya verin.

Dairenizde fazladan eviniz varsa, bunu kiraya verebilirsiniz. Fakat güvenmediğiniz insanlara odanızı kiraya vermemelisiniz.

8. Doğru yatırım araçlarını seçin.

Yatırım yapabileceğiniz birçok seçenek var. Bunlardan size uygun olan yatırım aracını seçebilirsiniz. İlk başta, hedefler belirlemelisiniz. Kısa veya uzun vadeli hedefler belirleme şansınız bulunuyor. Bu hedeflerden birini seçtikten sonra yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca yatırım yaparken uzmanlardan yardım almanız tavsiye edilir. (onedio)

Ev ekonomisi Nasıl Yapılır? kısaca

-Aileniz ile Tutumlu Olmanın Yollarını Arayın.

-Faturalarınızı Gözden Geçirmeyi İhmal Etmeyin.

-Bozulan Eşyanızı Mutlaka Tamir Ettirin.

-Garanti Kapsamındaki Ürünleri Seçin.

-Alışveriş Konusunu Ciddiye Alın.

-Evde Yemek Yapmayı Tercih Edin.

Tutumlu olmak için Neler yapmalıyız?

Tutumlu olmanın yolları

1- Yemek programlarını azaltın.

2 - Kuaförle yakınlığınızı en aza indirin.

3 - Bozuk para çantası edinin.

4 - Hemen atmayın.

6 - Takımdan vazgeçin.

7 - Sigortanızı ihmal etmeyin.

8 - Hediye paketlerini saklayın.

9 - Yeteri kadar tuvalet kâğıdı alın.

Mutfakta ekonomi nasıl yapılır?

Cüzdanınızı Çok Kısa Sürede Rahatlatabilecek Mutfak Ekonomisi Tüyosu

Uygun yiyecekleri düdüklü tencere ile pişirin.

Sebzeleri salatada kullanın.

Pişirme yaparken fırının kapağını açmayın.

Et ve tavuk sularını stoklayın.

Bayatlamış ekmekleri tatlıya ya da ekmek kıtırlarına dönüştürün.

Kararmış muzları sakın atmayın.