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Yeni yılda emekliye 3 müjde birden!

2019 yılında emeklilere birçok müjdeli haber geliyor. Seyyanen zam yapılmasının yanında aylık bağlama oranındaki farklılıkların giderilmesi ve yüzde 4 olan ek ödemenin ikiye katlanması gündemde.

04 Aralık 2018 Salı 14:19
Yeni yılda emekliye 3 müjde birden!

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

1- İki kat ek ödeme

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

2- Seyyanen zam

Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, geçtiğimiz hafta Meclis'e geldi. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

3- Hesap değişecek

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:19
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YORUM YAZ

  • HarunHarun10 dk önce
    Allahım bu seçimler nelere kadir.
  • kemal arslankddkemal arslankdd18 dk önce
    Bu mu müjde ? ... Ocakta en az 1000 TL zam verilmeli herkese. Çarşı pazar enflasyonu rezalet boyutunda her şey ikiye katlandı. En düşük emekli ve işçi maaşı 2500 TL nin altında olmamalı.
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