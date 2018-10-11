Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri Ocak 2019 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Aslında açıklanan enflasyon rakamları yeni yılda emeklilere yapılacak zam için ip uçlarını veriyor. Peki yeni yıl gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına ocakta ne kadar zam yapılacak?

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 18 kuruşa çıkacak. Halen bin 79 lira 59 kuruş olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 194 lira 57 kuruşa yükselecek. Zam oranı yüzde 10.65 olursa en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 896 lira 5 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 21 lira 39 kuruştan bin 130 lira 17 kuruşa ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon verileri açıklandı, geriye 4 veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla ortaya çıkacak.