Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Yerel

Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Muğla’da, yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 6 şahıs tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs tutuklandı.

Muğla’nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde il dışından uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahısların; araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 119 gram skunk maddesi, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 075 TL para ele geçirildi.

7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

