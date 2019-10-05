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Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri bölgesi daha geliyor

Cumhurbaşkanı kararları ile 3 ilde 3 özel endüstri bölgesi daha kurulacak.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:48
Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri bölgesi daha geliyor

Cumhurbaşkanı kararları ile İstanbul, Adana ve Bursa’da 3 özel endüstri bölgesi daha kurulacak.

İstanbul’da kurulacak Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve alt bileşenleri üretilecek. Taarruzi ve muharip olmak üzere 2 yeni İHA platformunun oluşturulacağı bölgede, İHA teknolojilerinin geliştirilerek test edilebileceği SİHA Test Merkezi ve İleri Kompozit Tesisi kurulacak. Bu yıl itibarıyla kademeli başlaması planlanan 100 milyon dolarlık yatırımın 2024’te tamamlanması bekleniyor.

Adana’da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde de bin 320 megavat güce sahip bir termik santral üretime geçecek. Bursa’da kurulacak Gemlik Gübre Sanayii AŞ Özel Endüstri Bölgesi’nde de kimyevi gübre üretimi yapılacak. Bölgede üre üretim tesisinin kurulması planlanırken, söz konusu yatırım proje bazlı devlet yardımı da alacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1,5 milyar lira olan yatırımla yıllık 568 ton üre üretilmesi ve 150 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:48
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Adana
  4. Cumhurbaşkanı kararları
  5. özel endüstri bölgesi
  6. Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi
  7. insansız hava aracı (İHA)
  8. SİHA Test Merkezi
  9. İleri Kompozit Tesisi
  10. EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi
  11. Gemlik Gübre Sanayii AŞ Özel Endüstri Bölgesi
  12. kimyevi gübre

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