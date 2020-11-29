Kuaförler berberler kapatılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise her gün belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Buna rağmen hafta sonları pek çok yerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle deniz kenarları adeta insan seline tanıklık ediyor. Vaka sayıları da düşmeyince yeni önlemlerin gündemde olup olmadığı araştırılıyor.

Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamalarda vakalar kontrol altına alınmazsa daha ciddi tedbirlerin geleceğini sık sık ifade ediyor. Geride bıraktığımız hafta sonu pek çok vatandaş ‘Evde Kay’ çağrısına uymadı.

30 Kasım Pazartesi veya 1 Aralık Salı günü kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verecek.

Kulislerde; 81 ilde hafta sonları tamamen kısıtlama uygulanacağı, hafta içi 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı konuşuluyor. Ayrıca sosyal mesafenin korunmasının son derece zor olduğu kuaför, berber ve güzellik salonlarının belirli bir süre kapatılacağı gelen haberler arasında. Kabine toplantısında seyahat yasağı konusunda da karar alınması bekleniyor.