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Gündem Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yeni yasaklar
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Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yeni yasaklar

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Koronavirüs salgınında ülkemizde vaka sayıları bir hayli arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre ise pek çok şehirde yoğun bakımlar büyük ölçüde dolu. Hal böyle oyunca vatandaşlar yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Koronavirüs yeni yasaklar ne zaman başlayacak? | Şehirlerarası ulaşım yasak mı? | Seyahat yasağı gelir mi? | Kuaförler berberler kapanacak mı? | Hafta sonu tam gün mü sokağa çıkma yasağı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:56:00 -
Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yeni yasaklar

Kuaförler berberler kapatılacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise her gün belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Buna rağmen hafta sonları pek çok yerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle deniz kenarları adeta insan seline tanıklık ediyor. Vaka sayıları da düşmeyince yeni önlemlerin gündemde olup olmadığı araştırılıyor.

Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yeni yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamalarda vakalar kontrol altına alınmazsa daha ciddi tedbirlerin geleceğini sık sık ifade ediyor. Geride bıraktığımız hafta sonu pek çok vatandaş ‘Evde Kay’ çağrısına uymadı.

30 Kasım Pazartesi veya 1 Aralık Salı günü kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verecek.

Kulislerde; 81 ilde hafta sonları tamamen kısıtlama uygulanacağı, hafta içi 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı konuşuluyor. Ayrıca sosyal mesafenin korunmasının son derece zor olduğu kuaför, berber ve güzellik salonlarının belirli bir süre kapatılacağı gelen haberler arasında. Kabine toplantısında seyahat yasağı konusunda da karar alınması bekleniyor.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

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20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

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