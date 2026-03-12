  • İSTANBUL
Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var!

Kardeş Azerbaycan’dan, “Türkiye’de sosyal medya platformlarında ve bazı gruplar üzerinden Kardeş Azerbaycan’a karşı yürütülen anti-kampanya, doğrudan Azerbaycan–Türkiye kardeşliğine ve birliğine ihanettir” mesajı geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü merkezli Türk Aksakallılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elnur Eltürk, Akit’e yaptığı açıklamada; “Kardeş Türkiye’de bazı güçler, Azerbaycan’a ve ülke liderine karşı anti-propaganda yaparak hem ilişkilerimizi zedelemeye hem de kamuoyunu ülkemize karşı yönlendirmeye çalışıyorlar. Yıllar boyunca kurulan kardeşlik ruhunu zedelemek ve incitmek için tüm güçleriyle faaliyet gösteriyorlar. Özellikle bunu sosyal medya üzerinden yürütüyorlar. Sanki bununla ilgili organize edilmiş ve yönlendirilen bir faaliyet sistemi varmış gibi insanlarda böyle bir algı oluşturma çabasındalar” şeklinde konuştu.

“İKİ KARDEŞ ARASINA HİÇ BİR DIŞ GÜÇ NİFAK SOKAMAYACAKTIR”

Elnur Eltürk, insanları yanlış yöne yönlendirmeye çalışanların kirli niyetlerini gerçekleştiremeyeceklerini belirterek; “İki kardeşin arasına hiç bir dış güç nifak sokamayacaktır. Türkiye’nin yönetimi bilge insanlardan oluşmaktadır. Yıllar boyunca kurulan ilişkilerin ideolojik, siyasi-ekonomik ve stratejik temellerinin oluşturulmasında doğrudan rol almışlardır. Onlar sürecin arkasında nelerin bulunduğunu çok iyi biliyorlar. Yine de son derece dikkatli olmak gerekir. Kardeşlik ilişkilerine nifak sokulmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda saygın kişilerimiz sürece aktif şekilde katılmalıdır. İki kardeş ülke yalnızca bölgenin lider devletleri değil, aynı zamanda güvenliğinin de garantörüdür” mesajını verdi.

