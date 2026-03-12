Tarımda yeni dönem: Hendek olaylarıyla yasaklandı, İran savaşıyla serbest bırakıldı

Hürmüz Boğazı, dünyada petrolün yüzde 20'sinin, üre gübresinin yüzde 25-35'inin, amonyağın yüzde 25-30'unun ve fosfatlı gübrenin önemli bölümünün geçtiği kritik öneme sahip bir koridor durumunda.

Bu bölgenin güvenliği, gübre ve gübre ham maddelerinin büyük oranda bölge ülkelerinden temin edilmesi nedeniyle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Türkiye, gerek gıda arz güvenliğinin sağlanması gerekse tarımsal üretimin aksamaması için her türlü tedbiri aldı.

GÜBRE STOKLARI YETERLİ SEVİYEYE ULAŞTIRILDI

Bu kapsamda Bakanlıkça, savaş riskinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sektörle koordineli şekilde çalışmalar yürütüldü. Türkiye'de tarımsal üretimde ve sanayide kullanılmak üzere özel sektör tarafından gübre ve gübre ham maddesi tedarikleri yapıldı. Bu sayede üreticilerin bu dönemde ihtiyaç duyacağı gübre stokları yeterli seviyeye ulaştırıldı.

Ancak Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan belirsizlik nedeniyle tüm dünyada gübre fiyatları artmaya başladı.

Gübrede fiyat artışının kontrol edilmesi ve çiftçilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla yeni önlemleri devreye alan bakanlık alternatif ülkelerden ilk etapta uygun fiyata üre gübresi temin edilmesi amacıyla yüzde 6,5 olan gümrük vergisi sıfıra indirdi. Üreticilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durdurularak, bu ürünlerin yurt içinde kullanılması için tedbirler alındı.

AMONYUM NİTRATIN KULLANILMASINA YENİDEN İZİN

Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, amonyum nitrat gübresinin tarımda yeniden kullanılmasına izin verildi. Bu kararla, kurulu yerli üretim kapasitesini kullanmak ve üreticilerin daha uygun fiyatla gübreye ulaşabilmesini temin etmek amacıyla özellikle kuru tarım şartlarına uygun, bitkinin kısa ve uzun vadede azot ihtiyacını karşılayan, 2016'dan beri tarımda kullanımı yasaklı olan amonyum nitrat gübresinin önü açıldı.

Nitratlı gübrelerin (yüzde 33 amonyum nitrat, yüzde 26 kalsiyum amonyum nitrat, potasyum nitrat ve sodyum nitrat) el yapımı patlayıcı yapımında kullanımının engellenmesi amacıyla 8 Haziran 2016 tarihinde satış ve sevkiyatları durdurulmuştu.

ÇKS KAYDI OLMAYANA SATILMAYACAK

Genelgeye göre, amonyum nitrat gübresinin satış ve sevkiyatı 30 Mayıs'a kadar yapılacak. Gübre üreticisi ve ithalatçı firmalarca dağıtıcılara yapılacak sevkler, Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden gerçekleştirilecek. Gübre dağıtıcıları, sevklerin stok kabulünü yapmadan çiftçiye satışı tamamlayamayacak.

Çiftçi hak edişleri, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yer alan arazi büyüklüğü ve ürün deseni dikkate alınarak GTS üzerinden yapılacak. Dağıtıcılarca amonyum nitrat gübresinin stok çıkışı, satış esnasında gerçekleştirilecek. ÇKS kaydı ve GTS hak edişi olmayan çiftçilere, kesinlikle amonyum nitrat gübresi satışı yapılmayacak.