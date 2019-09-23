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Yeni yargı paketi için tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketini bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunmaya çalışacaklarını söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
Yeni yargı paketi için tarih verildi

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü.

İYİ Parti'ye de sunulacak

Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM'ye sunulup ekim ayı içinde yasalaştırılması hedeflenen 1. yargı paketi taslağında seri yargılamadan, bazı davalarda yeniden yargılamaya kadar, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor.

Pakette ceza infaz indirimi yok

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 yılını dolduran avukata yeşil pasaport

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  2. yeni yargı paketi

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  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili17 dk önce
    Eğer o pakatte 5816 yer almazsa, aynı tas aynı hamam aynen devam demektir! Şu yasayı gündeme getirinde DÜNYADA BAŞKA EMSALİ OLMAYAN, AB KRİTERLERİNE DE UYMAYAN beladan Türk Milleti kurtulsun! Böyle bir yasanın varlığı da M.Kemal'e hakarettir.

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