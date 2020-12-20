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Dünya Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!
Dünya

Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğraması ve kontrolden çıkmasının ardından Londra’da bulunanlar, kenti terk etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:18:00 -
Yeni virüs paniği: Londra'dan kaçışlar başladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgının sonlandırılması için aşı çalışmaları devam ediyor. Ancak İngiltere’den koronavirüs ile ilgili gelen yeni haber, tüm dünyayı şoka uğrattı. Buna göre İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve kontrolden çıktığını açıkladı.

İngiltere’deki son durumun ardından Londra’da bulunan St Pancras Tren Garı’nda yoğunluk oluştu. Londra’dan ayrılmak isteyen çok sayıda kişi garda kalabalık oluşturdu. Virüsün mutasyona uğraması ile birlikte, sürü bağışıklığı teorisi de bir kez daha çökmüş oldu.

Sürü bağışıklığını savunanlar arasında İngiltere Başbakanı Johnson da yer alıyordu.

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Yorumlar

Muhammed

Ne yani tek çözüm AŞI'mı kaldı... Yoksa bu insanları aşıya zorlamak için başka bir senaryo mu? Ortaya bilimsel dayanağı olmayan bir laf atılıyor ve insanlar korkutuluyor. Gerekli tedbirleri alalım, gerisini Allah'a havale edelim. Böyle delilsiz sun'i korkularla uğraşmayalım.
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Ali baba

Dunyanin kanini emen Allahin gazabi uzerlerindedir kaçis kurtuluş degildir şansiniz yok
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