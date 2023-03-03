Yeni video yayınladı! Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır itham
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Akşener'in Altılı Masa'yı devirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir video mesaj yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Akşener'in Altılı Masa'yı devirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir video mesaj yayınlayarak Akşener'i hedef aldı.
Beşli Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, "İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığınızı da görmedik.” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, "Ben bu saatten sonra değişmem" diyerek Akşener'e meydan okudu.
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret