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Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:39:00 -
Yeni verilerini açıkladı! Yüzde 90 koruma

ABD'li ilaç şirketi Moderna, Covid-19 aşısı ile ilgili elde edilen yeni verileri açıkladı. Yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının virüse karşı korumada yüzde 90'dan fazla etkili olduğu ve aşının ikinci dozundan altı ay sonrasına kadar ciddi hastalıklara karşı yüzde 95'in üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Yüzde 90'dan fazla koruma

Elde edilen yeni verilerin 9 Nisan’a kadar gerçekleşen 100’ü ağır olmak üzere 900’den fazla Covid-19 vakası incelenerek elde edildiğini belirten Moderna, elde edilen verilen ön sonuçlar olduğunu, yıl boyunca asemptomatik enfeksiyona karşı etkililik ve antikorların kalıcılığına ilişkin güncellenmiş verileri paylaşacağını söyledi.

Moderna elde ettiği yeni verileri, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir çalışmanın, Moderna aşısının neden olduğu antikorların ikinci dozdan altı ay sonra hala mevcut olduğunu gösterdikten sonra açıkladığı bildirildi.

Tam onaya bir adım daha yaklaştı

Açıklanan yeni veriler Moderna’yı Covid-19 aşısı için ABD ilaç dairesinden tam onay almaya bir adım daha yaklaştırdı.

Halihazırda iki aylık olarak acil kullanım izni bulunan aşının tam onay alması için daha titiz bir inceleme sürecinden geçeceği belirtilirken onay alınması halinde Moderna, aşılarını doğrudan tüketicilere ve özel şirketlere satmaya başlayabileceği belirtildi.

Tam onay aldıktan sonra Moderna, çekimleri doğrudan tüketicilere pazarlamaya ve bunları ABD'deki bireylere ve özel şirketlere satmaya başlayabilir.

17 yaş ve altı için çalışmalar sürüyor

Moderna aşısı 18 yaş üzeri kişiler için uygulanırken şirket 17 yaş ve altı için çalışmalarını sürdürüyor.

BioNTech - Pfizer da geçtiğimiz günlerde aşı verilerini güncelleyerek Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklamıştı. Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtilmişti. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

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