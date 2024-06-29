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Ekonomi Yeni vergi paketi görücüye çıkıyor
Ekonomi

Yeni vergi paketi görücüye çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:26:00 -
Yeni vergi paketi görücüye çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışması hakkında görüşme gerçekleştirecek. Taslağın detaylarını çeşitli kuruluşlarla paylaşacak olan Bakan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin önerilerini alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde mesaisini sürdürüyor.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ALINACAK

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

DETAYLAR SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ANLATILACAK

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.
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TOPLANTIYA ÖNEMLİ KATILIM

Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek. Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

ÇALIŞMA İLGİLİ MAKAMLARA İLETİLECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.

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