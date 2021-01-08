Yeni uçaklar alıp filomuzu gençleştiriyoruz

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, hem yatırım planlarını hem yeni projelerini hem de 2021 hedeflerini açıkladı. Nane’nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Amacımız filomuzu yenilemek. Filomuzda bulunan eski uçaklardan kurtulmak yerlerine yenilerini almak.

Şu anda kapasite ve likidite planlaması yapmaya odaklanıyoruz. Bu çok ama çok önemli.

Pandeminin ikinci dalgası dünyaya korku salıyor. Yeni yeni kapanmalar oluyor. Tabii düşük sezondayız. Kasımdan marta kadar yaşanacak en kötü 4 ayın içindeyiz. Uçuşlar minimum seviyede. Bu noktada kapasite planlaması çok ama çok mühim. Doğal olarak minimum uçağı yatırmamız ayrıca likidite sağlamamız gerekiyor. Bu anlayışla eski uçaklarımızı satıyoruz, filomuzu gençleştiriyoruz.

Kritik adım

Malum, Air Lease Corporation’dan (ALC) iki A321 uçak geldi. Bunlar 2020’de verdiğimiz 14 siparişten son ikisiydi.

ALC’den A321 uçak da kiraladık. 2023 model uçak Hamburg’da üretilip Türkiye’ye yollanacak.

Bu sene 14 tane uçak aldık. Ülkemize ve havacılık sektörümüze duyduğumuz güvenle yaptığımız yatırım tutarı ise 800 milyon doları buldu.

Hedefimiz belli

Toplam 92 uçağımız var. 2021’de 9 yeni uçak alacağız. Net 5 uçağı filomuza katacağız. Yani gayemiz vadesi dolan 4 uçağımızı iade edip yerlerine yenilerini almak, artı 5 uçakla da seneyi kapatmak.

Pandemi, hem şirketleri hem bireyleri negatif olarak baskılıyordu. Şükür ki art arda iyi haberler geliyor. Örneği peş peşe aldığımız aşı haberleri ümit verici.

Dileriz, Covid-19’dan hem dünya hem ülke olarak kurtulur ve her alanda başarı elde etmeye devam ederiz.

İhtiyatı elden bırakmıyoruz

Pegasus olarak ihtiyatı elden bırakmıyoruz. Bütçemizi yaparken en olumlu ve en olumsuz senaryoları dikkate alıyoruz.

Tedbirli ve temkinliyiz. A, B ve C planlarımız var.

Satışlarımız pandemiden ötürü 2019’un gerisinde.

Fiyatlarda ise önemli bir oynama yok. 2020 tarifesi 2019’la hemen hemen aynı.

Yolcular çok dikkatli

Pandemi tehdidine karşı gerekli her önlemi aldık, alıyoruz.

Çalışanlarımız dikkatliler. Gerek terminallerde gerek uçaklarda maskeler ve eldivenlerle hizmet veriyorlar.

Yolcularımız da önlemlerini alıyorlar. Maskelerini takıyorlar.

Uçuşlarımızda hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına harfiyen uyulduğunu görüyoruz.

Kabin bagajı konusunda çok hassasız. Otoritelerce belirlenen kaidelere uyuyoruz.