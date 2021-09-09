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Teknoloji Yeni Twitter görücüye çıktı
Teknoloji

Yeni Twitter görücüye çıktı

Twitter, yeni hali ile iPhone ve iPad'lerde kullanılmaya başlayacak. Twitter, iOS uygulamasında yeni zaman akışı tasarımını test etmeye başladı. Şirket, tıpkı Instagram gibi ekranın tamamından faydalanacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:39:00 -
Yeni Twitter görücüye çıktı

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, iOS uygulamasında yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Yeni tasarımla birlikte fotoğraf ve videolar, tıpkı Instagram gibi tam genişlikte gösterilecek.

Ekranın tamamı dolacak

Twitter'ın denemesini yaptığı yeni zaman akışı tasarımı, yanlardaki kenar boşluklarını kaldırarak fotoğrafları, videoları ve GIF'leri iPhone ekranını dolduracak kadar genişletiyor.

Şimdilik iOS cihazlarda test edilen yeni zaman akışı tasarımının ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan bu değişiklik, Twitter'ın görüntüleri kırpma konusunda yaşadığı sorunları çözmesine de yardımcı olacak.

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