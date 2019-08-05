Yeni transfer Bennacer: Milan aradığında hayır diyemezsiniz

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Fransa takımlarından Arles’in altyapısından yetişen Bennacer, iki sene formasını giydiği Empoli’den, 16 milyon avro karşılığında Milan’a transfer oldu. Milano kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Milan’a transferi ve Afrika Uluslar Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Milan aradığında hayır diyemezsin”

Empoli öncesi Arsenal’in 21 ve 23 yaş altı takımlarında oynayan Bennacer’in kariyerinde bir de Tours takımı göze çarpıyor. Milan’a gerçekleşen transferi sonrası Milan TV’ye konuk olan Bennacer, transferi ile ilgili yaşadığı heyecanı, “Burada olduğum ve bu görkemli kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burada olmaktan dolayı büyük heyecan ve onur duyuyorum. Milan, tarihi ile dünyanın en görkemli takımlarından birisi. Milan seni aradığında hayır diyemezsin, sadece yola koyulman gerekir.” ifadeleriyle aktardı.

Bennacer, Afrika Kupası’nın en iyi oyuncusu seçilmişti

Cezayir Milli Takımı formasıyla 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Bennacer, turnuvanın da en iyi oyuncusu seçilmişti. Yaptığı açıklamada Afrika Kupası'ndaki başarılarına da değinen ünlü futbolcu, “Tüm bu başarıları beklemiyordum, çünkü üç yıl önce Cezayir Milli Takımı’nda bile oynamıyordum. Sabrederek ve çok çalışarak bir şeyler elde ettik, şimdi her şey daha güzel.” diye konuştu.

Açıklamalardan sonra taraftarlara seslenen Cezayirli orta saha Bennacer “Haydi Milan, birlikte harika bir takımız. Taraftarlar ve takımım için her şeyimi vereceğim. Başlamak için sabırsızlanıyorum, yüzde iki bin hazırım ve hep hazır olacağım” ifadelerini kullandı.