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Aktüel Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 08:49:12 -
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.
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