Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7,1 ve 75 şiddetindeki iki depremin ardından ülkeden çok sayıda kayıp haberi gelirken, La Guaira şehri adeta yok oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7,1 ve 75 şiddetindeki iki depremin ardından ülkeden çok sayıda kayıp haberi gelirken, La Guaira şehri adeta yok oldu.
VENEZUELA'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem korkunç bir yıkıma sebep oldu. Amerika medyasına göre ölü sayısı 100 bini bulabilir.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Venezuela için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.
BİR ŞEHRİ ADETA YOK ETTİ Venezuela depremi sırasında Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanı çöktü tüm uçuşların iptal edildi. Deprem en büyük hasarı La Guaira şehrine verdi. Gelen son görüntülerde koca kentin adeta yerle bir olduğu görülüyor.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı./ kaynak: internethaber
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