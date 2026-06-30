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Dünya
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Yeniakit Publisher
Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7,1 ve 75 şiddetindeki iki depremin ardından ülkeden çok sayıda kayıp haberi gelirken, La Guaira şehri adeta yok oldu.

#1
Foto - Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

VENEZUELA'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem korkunç bir yıkıma sebep oldu. Amerika medyasına göre ölü sayısı 100 bini bulabilir.

#2
Foto - Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Venezuela için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

#3
Foto - Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

BİR ŞEHRİ ADETA YOK ETTİ Venezuela depremi sırasında Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanı çöktü tüm uçuşların iptal edildi. Deprem en büyük hasarı La Guaira şehrine verdi. Gelen son görüntülerde koca kentin adeta yerle bir olduğu görülüyor.

#4
Foto - Bir şehir adeta yol oldu! Gelen görüntüler içler acısı!

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı./ kaynak: internethaber

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