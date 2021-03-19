  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni teknik direktör belli oldu
Spor

Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük görevi için Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile anlaştığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:03:00 -
Yeni teknik direktör belli oldu

Fatih Karagümrük'ün, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın kendisini aradığını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Süleyman ağabey beni aradı ve teklifte bulundu. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük. Hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun." dedi.

Öte yandan, İtalyan çalıştırıcı da sosyal medya hesabından "Hoşçakal Alanya" anlamına gelen "Arrivederci Alanya" paylaşımını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...
Gündem

HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör göre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay