Yeni teknik direktör belli oldu

Fatih Karagümrük'ün, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın kendisini aradığını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Süleyman ağabey beni aradı ve teklifte bulundu. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük. Hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun." dedi.

Öte yandan, İtalyan çalıştırıcı da sosyal medya hesabından "Hoşçakal Alanya" anlamına gelen "Arrivederci Alanya" paylaşımını yaptı.