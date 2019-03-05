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Yeni sistemle vatandaş yüzde 12 zamdan kurtuldu

Dün açıklanan şubat ayı enflasyon verisinin ardından kira artışı için yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak ayından itibaren artık zam oranı TÜFE'ye göre belirleniyor. Yeni sistemle birlikte (ÜFE'nin yerine TÜFE) vatandaş yüzde 12 zamdan kurtulmuş oldu.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Yeni sistemle vatandaş yüzde 12 zamdan kurtuldu

Dün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira artışı için yapılacak zam oranı da belli oldu. Daha önce ÜFE rakamlarına göre belirlenen zam oranı ocak ayında yapılan değişiklikle birlikte TÜFE’ye göre belirlenmeye başlandı. Yeni sisteme göre vatandaş yüzde 12 zamdan kurtuldu.

18 Ocak’ta Borçlar Kanunu’nda yapılan değişikle daha önce Üretici Fiyat Endeksi’ne(ÜFE) göre belirlenen yıllık kira artış bedeli Tüketici Fiyat Endeksi’ne(TÜFE) göre belirlenmeye başladı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre 12 aylık ortalama TÜFE 17.93 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenileyecek ev sahibi en fazla yüzde 17.93 zam yapabilecek. Eğer sistem değişmemiş ve yıllık kira artışı ÜFE’ye göre belirlenseydi zam oranı yüzde 29.97 olacaktı. Yani bu değişiklikle beraber vatandaşın yüzde 12 fazla(1000 TL’de 120 TL) ödenmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ev sahipleri zam yapacakları ayı dikkate almalı

Ev sahipleri yeni yasaya göre kira zammı yapmadan önce zam yapacakları ayın TÜFE oranını öğrenmeli ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlamaları gerekiyor. Aksi takdirde sınırı aşmaları durumunda kiracı konuyu mahkemeye taşıyabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor.

İş yerlerinde 1 Temmuz 2020'de başlayacak

Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikten şu aşamada iş yerleri faydalanamıyor. Çünkü yasanın iş yerleri için uygulanmasına 1 Temmuz 2020’den itibaren başlayacak. Dolayısıyla bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.

Torba yasa ile değişmişti

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
  1. TÜFE
  2. ÜFE
  3. kira zam oranı

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  • AlperAlper1 sa önce
    Elektrik,gaz,akaryakıta vergiler azaltılıp,vergi tabana yayılmalı.Bu kadar yüksek vergiler,haram olmaz mı?Ev sahipleri ,eve yatırdıkları parayı 100 senede amarti ederler artık.

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