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Yeni sistemin ilk bütçe maratonu tamamlandı! Trilyonluk bütçeye meclis onayı

Yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis tarafından onaylandı. Buna göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira ödenek verildi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:29
Yeni sistemin ilk bütçe maratonu tamamlandı! Trilyonluk bütçeye meclis onayı

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesine olur verildi. Meclis Genel Kurulu’nda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi 502 milletvekilinden 335’inin oyuyla kabul edildi.

Kamu idarelerine 949 milyarlık ödenek

Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan teklifte genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verildiği ifade ediliyor.

Genel bütçe gelirleri 867 milyon lira

Genel bütçe gelirlerinin 867 milyar 296 milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin 74 milyar 884 milyon 756 bin lira; denetleyici ve düzenleyici kurumların da 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin edildiği belirtiliyor.

Bütçenin yanı sıra 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı da oylandı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşan tasarıya göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Aslan payı yine eğitimin

2019 bütçesinden en büyük pay 161 milyar lirayla eğitime ayrıldı.

Bütçede personel giderleri de önemli yer tuttu ve 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya çıkartıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:29
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. Meclis Genel Kurulu
  3. 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi
  4. 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı
  5. AK Parti
  6. MHP

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