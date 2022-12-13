Yeni silahlarını böyle açıkladılar: Bu silah Türkiye'nin SİHA'larını kullanışsız hale getirecek

Yunan medyasında, Türk SİHA'larına karşı 'anti drone' geliştirildiği öne sürüldü. Özgüven patlaması yaşayan Yunanlar, "Türkiye’nin altyapısını ve geliştirdiği tüm teknolojiyi kullanışsız hale getiriyoruz" diyerek 'komik' bir çıkış yaptı.

Yunan televizyonlarındaki programları çeviren WOS Youtube kanalı dikkat çeken yeni bir video yayınladı. Videoda Yunan televizyonu Alert TV’de Yunan şirketi Soukos Robots tarafından Türk SİHA’larına karşı 'anti drone sistemi' geliştirdiği iddia edildi.

Programa katılan Soukos Robots şirketinin sahibi Konstantinos Soukos, Minotor adı verdikleri bir lazerle çalışan bir "anti drone sistemi" geliştirdiklerini söyledi.

"Bu çok önemli"

Sadece dronların değil helikopter ve tankların da vurulabileceğini öne süren Soukos, daha fazla bilgi vermek istemediğini söyleyerek, “Kısa reklam filminde gördüğünüz gibi düşünün ne kadar gücü var, çünkü saniyeler içinde alüminyumu yakıyor. Bu çok önemli.” dedi.

Henüz askeri bir anlaşma yapmadıklarını söyleyen Soukos, “Savunma sanayiimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.

"Bayraktar'ı gösterip bizle dalga geçiyorlar"

Bir konuğun “Türkiye Bayraktar’ı gösterip durmadan bizimle dalga geçti ve şimdi bizde dronları yakan bu silah var” diye konuşması dikkat çekti.

Türkiye’nin tüm teknolojisinin 155 mm obüs topları ve füzeler olduğunu zanneden Soukos, “Türkiye’nin altyapısını ve bunca geliştirdiği tüm teknolojiyi esasen kullanışsız hale getiriyoruz. Şu anda ışık hızıyla çok uzun mesafelerde çok yüksek sıcaklıklar oluşturduğumuzda geleceğini 155 mm füzeler ile olmayacağını anlayacaklar” diye konuştu.

‘Ülkenin yerli İHA’sı Talos’ olarak tanıtmıştı"

Ankara'da evinin terasında kendi imkanlarıyla insansız hava aracı (İHA) yapan 15 Temmuz gazisi Alper Sarısam’ın yaptığı aracın bir kopyası, Yunanistan tarafından insansız hava aracı olarak tanıtılmıştı.

Evinin terasında yapan Cri Cri tipi uçak yapan Alper Sarısam, gerekli izinleri karşılayamadığı için uçakla deneme sürüşü gerçekleştiremediğini söylemişti. Sarısam, uçağını uçurabilmek için İHA'ya çevirdiğini belirtmişti.

Sarısam’ın geliştirip ismini ALPKUŞ koyduğu İHA’yı kopyalayan Yunanistan, aracı ‘Ülkenin yerli İHA’sı Talos’ olarak tanıtmıştı. Yunanların bu kopyalama işlemi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Kendi okurları bile güldü

Yunan üniversiteler Türkiye’nin geliştirdiği insansız teknolojilere rakip olmak amacıyla Bayraktar TB2’nin modüler yapısını da kopyalamıştı.

Yunanistan, üç üniversitenin sözde geliştirdiği prototip İHA’yla gülünç duruma düşmüştü.

Yunanistan’da yayın yapan Greek City Times ise, henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak duyurması kendi okurlarını bile güldürmüştü.

Kaynak: Haber7