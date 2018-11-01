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Yeni sigara paketleri, artık böyle olacak!

Ttütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin görüşüleceği toplantıya Sağlık Bakanlığı yetkilileri torba yasada öngörülen kriterler çerçevesinde hazırladıkları sigara paket örneklerini komisyona getirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:29
Yeni sigara paketleri, artık böyle olacak!

AK Parti'nin tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.

Örnek paketleri de getirdiler

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in de hazır bulunduğu toplantıya bakanlık yetkilileri teklifte öngörülen kriterler çerçevesinde hazırlanmış sigara paket örneklerini de getirdiler.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:29
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