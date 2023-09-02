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Ekonomi Yeni sezon balıkları tezgahlarda
Ekonomi

Yeni sezon balıkları tezgahlarda

Yeniakit Publisher
2023-09-02 15:24:00 -
Yeni sezon balıkları tezgahlarda

Sinop’ta 1 Eylül’de biten av yasağı sonrası yeni sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Balıkçılar fiyatların sezon başlangıcı için uygun olduğunu söyledi.

Sinop’ta 1 Eylül’de biten av yasağı sonrası yeni sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Balıkçılar fiyatların sezon başlangıcı için uygun olduğunu söyledi.
Denizlerde balık avı yasağı sona erdi, yeni sezon başladı. Tezgahlarda en çok görülen balıklar hamsi ve mezgit olurken istavrit ve çipura gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda satışa sunulan balıklardan mezgit 80 TL, hamsi 80 TL, levrek 150 TL, çipura 150 TL, torik tanesi 300 TL’den satışa sunuldu.
Yeni sezonun bereketli geçeceğini ifade eden balık satıcısı İbrahim Coşkunarslan, "1 Eylül itibariyle sezonumuz açıldı. Çok şükür bereketimiz bol olacak. Hamsimiz var, palamut var, mezgit var. Şuan da fiyatlar çok uygun inşallah böyle devam ederse sezonumuz güzel geçecek halkımız bol bol balık yiyecek" dedi.
Vatandaşlar ise balık fiyatlarının sezon başlangıcına göre iyi olduğunu ileride daha da düşeceğini beklediklerini söyledi. Deniz sıcaklığının mevsim şartlarından dolayı yüksek olduğunu bunun avlanmayı olumsuz etkilendiğini ifade eden balıkçılar, ilerleyen günlerde deniz sıcaklığının düşmesi ile birlikte avlanan balık miktarında artış olacağını belirtti.

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