Yeni savaşın ayak sesleri! Duyurdular: İran'ı vurmaya hazırlanıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran ile yaşadıkları gerilimli sürece dair açıklamalarda bulundu.

Cidde'deki ABD-Arap zirvesinden tatmin edici bir sonuç çıkmadığı düşüncesini dile getiren Kochavi, Batı ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin de durma noktasına geldiğini ifade etti.

İsrail basınına konuşan Kochavi, İran'ı vurmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini, bunun İsrail için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Kochavi, diplomasinin daha iyi bir seçenek olduğunu fakat tarihin, diplomasinin başarısız olabileceğini birçok kez kanıtladığını vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail'in İran'a saldırmak için hazırlık yaptığını belirtirken, her gelişmeye ve senaryoya hazır olunması gerektiğini belirtti.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerden İran'a dair net bir sonuç çıkmaması ve İran ile Avrupa arasındaki müzakerelerin de sonuç getirmemesiyle, İran-İsrail hattında iplerin daha da gerileceği düşünülüyor.

İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırısının bölgede daha geniş bir çatışma sürecini tetikleyeceğinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News