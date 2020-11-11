Yeni Sanat Vakfı, geçmiş ve bugünü yarınlara taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı, akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş insanları bir araya gelerek "Yeni Sanat Vakfı"nı kurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın, medeniyetin değerlerini temsil edeceği, bu toprağın sesi olmaya çalışacağı vurgulandı.

Vakfın milletin hayatına kalıcı katkılar yapmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Yeni Sanat Vakfı, yerli ve milli bir çizgi takip edecek, yeni bir kültür iklimi oluşturma gayreti içinde olacaktır. Milli olmak, içimize kapanmak anlamına gelmez. Anadolu, pergelimizin bir ucunu sabitlediğimiz yerdir. Anadolu irfanı ve ortak hafızası, sanat ve düşünce tasavvurumuzun temelini oluşturur. Pergelin diğer ucu farklı kültür ve coğrafyalarla temas halinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

- Yeni Sanat Vakfı, müşterek bir derdin adı

Yeni Sanat Vakfının, mesuliyet ve mensubiyet duygusundan doğduğu belirtilen açıklamada, ortak bir gayretin, müşterek bir derdin adı olan vakfın, kültür ve sanat davasını milli vazife olarak görenlerin buluşma adresi olduğu anlatıldı.

Açıklamada, kültür ve sanata katkının, sadece devlet kurumlarından beklenemeyeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kişisel çabaların da mutlaka bu katkıya eşlik etmesi gerekir. Yeni Sanat Vakfı, vakıf sözleşmesinde belirtildiği üzere, kadim medeniyetimizden beslenecek, geçmiş ile günümüz yarınlara taşınacaktır."

- Estetik anlayışı yüksek, sanat ahlakına sahip bireyler kazandırılacak

Vakfın hedefleri kısaca, yetenekli gençleri tespit etmek, onlara eğitim imkanı sağlamak ve istihdam oluşturmak, kültür sanat alanında bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, stratejik önemi yüksek, milli ve özgün olarak öncelik taşıyan kültür sanat projelerinin üretilmesine yönelik her türlü araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak ve desteklemek, eğitim ve üretim odaklı bir yaklaşımla kültür sanat dünyasına katkı sağlamak olarak sıralandı.

Açıklamada, bu hedefler doğrultusunda öz güvenli, bilgili, estetik anlayışı yüksek ve sanat ahlakına sahip bireyleri topluma kazandırmayı amaçlayan Yeni Sanat Vakfının mütevelli heyetinde, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Ahmet Misbah Demircan, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Hasan Kaçan, Mazhar Alanson, Göksel Baktagir, İpek Tuzcuoğlu, Şafak Tavkul, İbrahim Tenekeci, Serdar Tuncer, Cevat Olçok, Hasan Gürsoy, Mehmet Kalyoncu, Ayça Aral Sarangil, Mustafa Fener'in yer aldığı bildirildi.







