  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her tahmini çıkan isim hesapladı! En düşük emekli maaşının kaç para olacağını Türkiye'ye ilan etti

Sarayda mı yaşıyor dediniz! O zaman bu videoyu izleyin

Mehmet Metiner'den sert çıkış! AK Parti ile ilgili yazısı olay oldu

Şanlıurfa'da dünyayı sallayan keşif! Bölge apar topar güvenlik şeridiyle kapatıldı

İslam Memiş'ten kritik açıklama! "Beklediğim düşüşler gerçekleşti"

Terörist her yerde teröristtir! Terörist sadece dağda aranmaz

Türkiye doğalgaz bombasını patlatmak üzere! Kuyu bulundu, emareler büyük bir rezerv olduğunu gösteriyor

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Bize değil, Yunan’a atın “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını!

Türkiye'ye piyango vurdu! O ülke dünyanın en nadir elementini işlemek için fabrika kuracak!
Medya Yeni Şafak yazarı, o projeye avuçları patlayana kadar alkış tuttu: Başka da bir derdim yok
Medya

Yeni Şafak yazarı, o projeye avuçları patlayana kadar alkış tuttu: Başka da bir derdim yok

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:00:00 - 2024-09-04 09:33:57
Yeni Şafak yazarı, o projeye avuçları patlayana kadar alkış tuttu: Başka da bir derdim yok

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelik eleştirilerinin ardından, "Vizyon Kampları" projesini övdü. Kılıçarslan, projenin Türkiye'nin en başarılı gençlerini destekleme amacını taşıdığını ve ülkenin geleceği için kritik bir adım olduğunu belirtti. Gençlerin devletin desteğiyle kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçarslan, bu tür projelerin ülke fikrinin inşasında önemli olduğunu ifade etti. Kılıçarslan, şunları kaydetti:

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelik eleştirilerinin ardından, "Vizyon Kampları" projesini övdü. Kılıçarslan, projenin Türkiye'nin en başarılı gençlerini destekleme amacını taşıdığını ve ülkenin geleceği için kritik bir adım olduğunu belirtti. Gençlerin devletin desteğiyle kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçarslan, bu tür projelerin ülke fikrinin inşasında önemli olduğunu ifade etti. Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Paris Olimpiyatları’nda yaşadığı kıyafet krizi ve sportif başarısızlık üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yönelttiğim eleştirilerin ardından çok sevdiğim bir arkadaşım, “sen hep eleştiri işiyle mi iştigal edeceksin abi?” diye sordu. Ben de yaptığım işin doğasının bu olduğunu, “yolunda gitmeyenin tespitinin ve tahlilinin yapılması”nın benim açımdan çok önemli olduğunu anlattım. Hak verdi bana ama şunu da söyledi: “Valla bilmiyorum abi, bence arada bir yolunda giden şeyleri de kaleme al. Teşvik olur güzel işlere. Misal Gençlik Spor Bakanlığı’nın yaptığı güzel bir işi yazsan ve böylelikle Bakan Osman Aşkın Bak ile de kişisel bir derdin olmadığı anlaşılsa güzel olmaz mı?”

İşin burasında küçücük bir paranteze ihtiyacım var. Tanımadığım, dahası zihnim beni yanıltmıyorsa tanışmadığım Bakan Osman Aşkın Bak ile nasıl ve ne gibi bir kişisel problemim olabilir? Ayrıca neden olsun? Böyle mi anlaşılıyor acaba artık Türkiye’de bu işler? Efkan Ala ya da Nihat Zeybekçi ile ilgili yazdığımda da (ki ikisini de tanımam, ikisiyle de tanışmıyorum) “kişisel” mi zannedildi acaba mesele? Halbuki birini “müdahillerinden biri olduğu yerel seçim sürecinde alınan net mağlubiyet”, diğerini de “soykırım devam ederken Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin devam etmesini savunması” üzerinden eleştirmiştim. Ve iki mesele de bence hiç kişisel değildi. Kapattım parantezi.

Bahsi geçen arkadaşım bana Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı ve olağanüstü parlak bulduğum bir gençlik kampının bilgilerini attı birkaç gün önce. “Beğendiysen yaz abi mesela bunu” diyerek. “Beğenirsem yazayım abi. Hem adaletin gereği olur hem de şu kişisel zannedilme işine bir itiraz geliştiririm sayende” oldu cevabım.

Derdimi bir tamam anlattıktan sonra söyleyeyim. O projeyi “beğendim” kelimesiyle tanımlamak projeye haksızlık olur. Projeye kelimenin gerçek anlamıyla bayıldım. “İşte tam bu ve işte tam buna ihtiyacımız var” dedim detaylara baktıkça.

Projenin adı “Vizyon Kampları.” Beş yıldızlı otellerin getir götürünü yapacağı nitelikte gençlik kamplarında üniversite sınavında ilk 5.000 listesine girmiş gençlerimizi ağırlamış bakanlık bu kamplar kapsamında.

Kampın içeriğine geleceğim ama önce şunu söyleyeyim. Bu “eşitsiz hayat”ta ülkemizin en başarılı gençlerinin “kuş sütünü de eksik etmeyerek” devletimizin bakanlığı tarafından ağırlanmasının anlamsal karşılığını çok ama çok önemli buluyorum. Çünkü bu çocuklar, çok zeki ve donanımlı oldukları için sürekli birileri tarafından “kafalanmaya” çalışacaklar öğrenim hayatları boyunca. Bir dizi yasa dışı örgütten bir miktar yabancı etki odağına değin bir sürü mayın döşenecek bu gençlerimizin arazisine. Et isteyene et, ot isteyene ot vererek bu gençlerimizi adına “Türkiye” dediğimiz vatandan ve fikirden ne denli koparabilirlerse o denli başarılı olacaklar işlerinde. Dolayısıyla yolun en başında devletin, bütün gücü ve şefkatiyle bu çocuklara “sizinleyiz” demesini, “arkanızdayız, yanınızdayız, önünüzdeyiz” demesini neredeyse bir “ölüm kalım meselesi” mesabesinde değerlendiriyorum. Zaten kampların asıl amacının da Gençlik Spor Bakanlığı’nın bu gençlerimizi öğrenim hayatları boyunca “short list”te tutmak olduğunu seziyorum.

Sadece bu başarılı gençlerimizin değil elbette. Tüm gençlerimizin “Türkiye fikri” dediğimiz fikir etrafında toplanmasını sağlayacak her türlü işin hayati önemde olduğunu yüz sayfa, bin sayfa anlatsam yetmez. “Yangından mal kaçırmakla mükellef olduğumuz çok sert bir atmosferin içindeyiz. Bu atmosferde herhangi bir gencimizi, hele hele en niteliklilerini elden kaçırmak fikri bizi yataklara düşürmeli” diyeyim de anlaşılsın derdim biraz.

Geleyim kampın içeriğine. Gençlerimize modern dünyanın temel oryantasyonunu veren bir kamp olmuş. Derslerin içeriğine bakmak bile kafi: Tarihin ve felsefenin derinliklerine yolculuk, makine öğrenmesi, çevrimiçi etik, iletişim ve zarafet, genetiğin gizemleri, tasarım odaklı düşünme, bilimsel temelli araştırma, öz düzenleme yoluyla öğrenme.

Hani “şunları bir program dahilinde öğreneyim” deseniz binlerce lira harcamanız gereken, gençlerimizi onları bekleyen “modern durumdan” haberdar eden, aşırı iyi bir eğitim içeriği.

Şimdi gelelim işin bana bakan tarafına. Yani “kişisel” olarak bam teline.

Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile hala tanışmıyorum. Bakanlığın yaptığı “Vizyon Kampları”nı ilgili müdürlükte kimin düzenlediğini bilmiyorum. Dahasını söyleyeyim. İlgili müdürlüğün yöneticisinin kim olduğunu da bilmiyorum. Dolayısıyla eleştirirken de, heyecanla desteklerken de mesele kişisel değil benim açımdan.

Olimpiyatlar konusunda kıyasıya eleştirdiğim Bakan Osman Aşkın Bak’ı, bu şahane proje için de alkışlıyorum avuçlarım patlayana kadar. Hepimizin tek derdinin “Türkiye fikri” olduğu bir ülke hayal ediyorum çünkü. Başka da derdim yoktur. Arz ederim."

Türkiye-Irak yakınlaşmasını kim sabote etmek istiyor? Dikkat çeken "İran" detayı
Türkiye-Irak yakınlaşmasını kim sabote etmek istiyor? Dikkat çeken "İran" detayı

Medya

Türkiye-Irak yakınlaşmasını kim sabote etmek istiyor? Dikkat çeken "İran" detayı


Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı
Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı

Medya

Tüm Türkiye günlerdir onu konuşuyordu! Ahmet Hakan, kayıp Narin’in nerede olduğunu açıkladı


Toplumun sinir uçlarına dokunan olaylar ardı ardına yaşanıyor! Peki Türkiye'yi kim germek istiyor?
Toplumun sinir uçlarına dokunan olaylar ardı ardına yaşanıyor! Peki Türkiye'yi kim germek istiyor?

Medya

Toplumun sinir uçlarına dokunan olaylar ardı ardına yaşanıyor! Peki Türkiye'yi kim germek istiyor?


Türkiye ateş altında! İşte ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış güçler
Türkiye ateş altında! İşte ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış güçler

Medya

Türkiye ateş altında! İşte ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış güçler


Yine geldi o ABD gemisi! Deprem mi olacak?
Yine geldi o ABD gemisi! Deprem mi olacak?

Medya

Yine geldi o ABD gemisi! Deprem mi olacak?


‘Post Truht Atatürkçüler’! Son dönemde "iç cephe"ye yönelik saldırılar yoğunlaştı
‘Post Truht Atatürkçüler’! Son dönemde "iç cephe"ye yönelik saldırılar yoğunlaştı

Medya

‘Post Truht Atatürkçüler’! Son dönemde "iç cephe"ye yönelik saldırılar yoğunlaştı

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23