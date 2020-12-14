  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı
Ekonomi

Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: - "Elektrikli araç pazarında referans noktası olan Zoe, ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor" - "Ülkemizde de elektrikli otomobil dendiğinde akıllara ilk gelen modellerden olan Zoe'nin yeni neslini Türk tüketicisiyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:26:47 -
Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Zoe'nin, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesli aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç teknolojisindeki amiral gemisi Zoe'nin üçüncü nesli Türkiye yollarına çıkıyor. İlk kez 2012 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Zoe, Avrupa çapındaki 60'tan fazla ödül ile markanın elektrikli araç geliştirme stratejisi için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Grubu'nun elektrikli araç alanında öncü konumunu sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç pazarında referans noktası olan Zoe, ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Ülkemizde de elektrikli otomobil dendiğinde akıllara ilk gelen modellerden olan Zoe'nin yeni neslini Türk tüketicisiyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Üçüncü nesil Zoe, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor. Yeni Zoe gibi tüketicinin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli otomobillerin giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacağını umuyoruz."

Verilen bilgiye göre, yeni Renault Zoe'nin, her bir alternatif akım terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen Zoe, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.

Yeni Zoe, boğaz mavisinin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk seçeneğini kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti
Gündem

Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti...
Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet
Gündem

Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda..
Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak
Dünya

Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı nedeniyle Türk İHA/SİHA'larına talep her geçen gün artıyor.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay