Yeni rekorlara imza atılacak? Büyümeyi ihracat tetikleyecek

Buğra Kardan

Covid-19 tehdidine rağmen 2020’de yüzde 1.8 büyüyen Türkiye ekonomisi, V şeklinde toparlanmaya devam ediyor. Hükümetin attığı önemli adımlarla ivmelenen üretimin ve ihracatın 2021’de büyümeye olumlu katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Umutlar arttı

İktisatçılarca bu sene büyümeyi ihracatın tetikleyeceği dile getiriliyor. İlaveten “İlk iki ayda ihracatta 30 milyar dolar seviyesinin aşılması umutları arttırıyor. Şubatta da 16.1 milyar dolarla ihracat rekoru kırılması moral verici olup dış talebin büyümede önemli rol oynayacağına işaret ediyor” deniliyor. Ekonomi yorumcuları tarafından da şu görüşler paylaşılıyor: “2020’de kamudan gelen mali yardımlar, tüketim ve yatırım harcamalarının öne çekilmesine imkân tanıdı. Yani 2021’de yapılacak harcamaların bir bölümü avans olarak kullanıldı. Faizler artmaya başlayınca da doğal olarak tüketim ve yatırım harcamalarında ibre aşağı döndü. Faizler iç talebi baskıladığından ihracatçı sektörlerin ortaya koyacakları grafik 2021 büyümesi için önemli olacak. Ve bir şokla ya da sıkıntıyla karşı karşıya kalınmadığı takdirde Türkiye ekonomisi bu sene yüzde 4-5 büyüyecek.”

Var gücümüzle çalışıyoruz

İhracatçılar ise 2021 için ümitli olup ekonomiye kuvvet katmak için kıran kırana yarışıyorlar. Yeni Akit’e konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye’nin büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Moraller yerinde

İhracatın büyümeye katkısını arttırmak adına önemli girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Öksüz, “Ürünlerimizi dünyanın her yanına yaymak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Öksüz, şunları kaydetti: “2021 için ümitliyiz. İlk 2 aya ait veriler morallerimizi arttırdı. 2020’de pandemiye rağmen ülkemiz büyüdü, ihracatımız da süratle toparlandı. 2020 gibi 2021’de önemli. İhracatın büyümeye katkısını arttırmak hayati. Onun için kurda ani oynamaların önüne geçilmeli. Katma değerli ürün üretimi ve ihracatı yukarı taşınmalı. Markalaşma teşvik edilmeli. Firmalarımızın yeni markalar almalarının yolu açılmalı.”

2 Puanlık katkı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise “2021 yılında büyümenin en önemli kaynağı ihracat olacaktır” ifadesini kullandı. Karavelioğlu, şunları söyledi: “Gelinen aşamada ekonomide sıkı para politikasına ve mali disipline öncelik verilmektedir. Enflasyonla mücadele öne çıkmaktadır. Bu çerçevede özel tüketim harcamaları ile yatırımlarda büyüme sınırlı kalacaktır. Yine kamu harcamalarındaki büyüme de yavaşlayacaktır. Hal böyle olunca 2021 yılında hedeflenen yüzde 4 ekonomik büyümenin en az 2 puanı ihracattan gelebilecektir.”

KDV alacakları ödenmeli

İhracatın ekonomik büyümeye katkısının arttırılması için radikal adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Karavelioğlu, bu adımları şöyle sıraladı: “İlk olarak TL’de istikrar ve öngörülebilirlik arttırılmalıdır. İkinci olarak dünya ticaretinde öne çıkan küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma, bölgeselleşme, yeşil mutabakat, dijitalleşme gibi eğilimlere azami uyum sağlanmalı ve firmaların bu alanlara yönelik yatırımları desteklemelidir. İhracatın teşviki için finansman olanakları genişletilmelidir, geçmiş yıllardan kalan birikmiş KDV alacaklarının ödenmelidir, Eximbank TL reeskont kredisi uygulaması etkinleştirilmelidir. Dördüncü olarak ise yüksek navlun fiyatları, konteyner bulunamaması, girdi fiyatlarındaki fiyat artışları gibi konjonktür sorunları için çözümler üretilmeli ve destekler sağlanmalıdır.”

Makinecilerden önemli başarı

Makine sektörü yılın ilk 2 ayında 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektör, geçtiğimiz yılın ilk 2 ayına göre 200 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu, “2020’nin ilk 2 ayında elde ettiğimiz yüzde 5 ihracat artışının üzerine bu yıl 7.4 ilave puan daha koymayı başardık. Pandemideki ilk dalga sebebiyle geçen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıçrama ayları olacak. Nisan ve mayıs aylarında yüzde 100’e varan artışlar yaşanacak” diye konuştu.