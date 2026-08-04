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Antep usulü künefe nasıl yapılır? tel tel ayrılıyor! Bunu yapanlar pişman olmaz 150 kilometre hız ölüm getirdi! Çarpıp kaçtı Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar
Sağlık
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Yeniakit Publisher
Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

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Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

Yaz aylarında mevcut olan farklı güneş gözlüklerine talep artarken, uzmanlar internet üzerinden satılan sahte ve denetimsiz ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği (TOGB) Genel Başkanı Ayhan Demircan, gündeme gelen sahte gözlükler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

Optisyenlik müesseselerinin Sağlık Bakanlığına bağlı olduğunu ve yılda en az iki defa denetlendiğini vurgulayan Demircan, gündeme gelen güneş gözlüklerinin bu işletmelerde satılmasının hem göz sağlığının korunmasına katkı sağlayacağını hem de vergi kaybını önleyeceğini dile getirdi.

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Foto - Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

Demircan, güneş gözlüklerinin üzerinde yer alan ibareler için, "Bunlarla ilgili testler de yaptırıyoruz. Gözlüğün UV400, CE veya TSE belgeli olması tek başına yeterli değil." dedi. Tüketicinin internette satılan ucuz güneş gözlüklerine şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyleyen Demircan, şunları kaydetti:

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Foto - Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

Söz konusu "Sağlıklı bir güneş gözlüğü almanın adresi optisyenlik müessesesi. Tüketici bir gözlüğü yüzüne takmadan satın almamalı. Çünkü bunun anatomik ayarları da var. Örneğin, sizin burunla kulağınız arasındaki mesafe uzundur, başkasının kısadır. Alacağınız gözlüğün sap uzunluğunun ne olduğunu bilemezsiniz. Optisyenlik müesseselerinden alınması hem satın almış olduğunuz ürünün arkasında duracak birinin olması sebebiyle hem de gözlüğün yüzünüze göre ayarlanması sebebiyle daha doğru bir yaklaşım olur."

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Foto - Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar

"Fiyat ciddi bir göstergedir" Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de sahte güneş gözlüklerine ilişkin, "Yaz aylarında güneş gözlüğü talebi artarken özellikle e-ticaret platformlarında sahte ve taklit ürünler görülmekte. Tüketicilerin hem sağlık hem de maddi kayıp yaşamamaları için alışveriş sırasında dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu. Tüketicilerin alışveriş sırasında sahte ürün riskini azaltmak için e-ticaret platformlarında yetkili satıcı, resmi mağaza veya markanın doğrulanmış hesabını tercih etmesi gerektiğine dikkati çeken Güllü, "Ürünün açıklama kısmında UV400 koruması, CE belgesi, garanti bilgisi ve fatura ibaresi bulunup bulunmadığı incelenmeli. Özellikle alışveriş yapanların olumsuz değerlendirmeleri dikkatlice okunmalıdır. Sahte ürünler genellikle UV koruması sağlamaz ve göz sağlığına zarar verebilir. Tüketiciler, yalnızca ürün fotoğrafına değil satıcının ticari ünvanı, iletişim bilgileri ve iade koşullarına da bakmalı. Güvenli ödeme sistemleri kullanılmalı, mümkünse kayıt dışı havale/EFT taleplerinden kaçınılmalı." ifadelerini kullandı. Güllü, piyasa değerinin çok altında satılan ürünlere ve "fazla iyi görünen fırsatlara" tüketicinin temkinli yaklaşması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Fiyatı orijinal ürünün yüzde 50-70 altında olan teklifler neredeyse her zaman sahte veya çok düşük kaliteli replika şüphesi ve sahtecilik göstergesi olabilir. Fiyat ciddi bir göstergedir. 'İnanılmaz fırsat', 'stok eritme', 'son fırsat', 'outlet', 'gümrük fazlası', 'orijinal üretim fazlası', 'bugüne özel' gibi cezbedici ve acele ettiren ifadeler bazen tüketiciyi yanıltmak amacıyla kullanılabiliyor. Bu nedenle ürünün kaynağı mutlaka sorgulanmalıdır. Sahte güneş gözlükleri yalnızca ekonomik zarar oluşturmaz, UV koruması olmadığı için göz sağlığını da ciddi tehdit edebilir." diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

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