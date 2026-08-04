  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antep usulü künefe tel tel ayrılıyor! Bunu yap pişman olmaz Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı  Resmen itiraf ettiler! Yapay zeka kontrolden çıktı Kral çıplak! İran tarihi bir tokat atmış İbn-i Sina'nın önerdiği o sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete SpaceX’ten ceplere uydu interneti hamlesi: 150 Mbps için tarih verildi Alman bakan canlı yayında pot kırdı! Ukrayna'ya gönderilen gizli silahı ağzından kaçırdı! Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı İstanbul Valiliği'nden kritik dolandırıcılık uyarısı! Sahte hesaplara karşı dikkat!
Kültür Sanat
22
Yeniakit Publisher
Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı diyerek açıkladı...

#1
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’deki toplam kütüphane kullanım alanının son 8 yılda 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Ersoy, aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının ise 28 milyondan 39,2 milyona yükseldiğini açıkladı.

#2
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz eşlik etti.

#3
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana ülkenin her noktasında çocukların ve gençlerin kütüphane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi için kapsamlı yatırımlar yaptıklarını söyledi.

#4
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yaş ve kesimlere hitap eden yeni nesil kütüphaneleri şehirlerle buluşturduklarını belirten Ersoy, eser sayılarının artırıldığını, kütüphanelerin yeni bölümler ve teknolojik imkânlarla güçlendirildiğini kaydetti.

#5
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

8 Yılda 900 Bin Metrekareye Ulaştı Türkiye genelinde bin 300’den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini açıklayan Bakan Ersoy, kütüphane kullanım alanı, oturma kapasitesi, üye ve kullanıcı sayılarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirtti. Bakan Ersoy, son 8 yılda toplam kütüphane kullanım alanının yaklaşık 320 bin metrekareden 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye çıkarıldığını söyledi.

#6
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısının da 19 milyondan 26,1 milyona ulaştığını ifade eden Ersoy, sadece son üç yılda hizmete açılan yeni ve yenilenmiş kütüphane sayısının 245’i geçtiğini bildirdi. Şırnak’a 8 Bin 390 Metrekarelik Yeni Kültür Merkezi Şırnak İl Halk Kütüphanesinin bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, yapının kentin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacağını söyledi. Kütüphanede 0-3 yaş bebek, 4-6 yaş okul öncesi ve 7-14 yaş çocuk bölümlerinin yanı sıra dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu, süreli yayınlar bölümü ve teknik hizmetler birimi bulunuyor. Görme ve işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hizmet odaları, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, multimedya ve konferans salonu da bulunan kütüphane; araştırma, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

#7
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Şırnak’ta Kütüphane Yatırımları Sürüyor Şırnak’ın Molla Ahmed-i Cezerî ve Ahmed-i Hânî gibi önemli isimlerin düşünce ve edebiyat mirasına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, kütüphanelerin bu birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Son beş yılda İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçe halk kütüphanelerinin tefrişlerinin yenilendiğini aktaran Ersoy, Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinin de yeni hizmet binasına kavuşturulduğunu ifade etti.

#8
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Kütüphaneler Üretim Merkezlerine Dönüşüyor Kütüphanelerin artık sadece kitap okunan mekânlar olmadığını belirten Bakan Ersoy, yeni dönem vizyonunu şöyle anlattı: “‘Üreten Kütüphaneler’ vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüyoruz. İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimizi fikir ve proje geliştirme mekânları olarak işlevsel kılıyoruz.”

#9
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Türkiye genelinde 26 müstakil bebek, 75 çocuk, 21 ihtisas ve edebiyat müze, 12 alışveriş merkezi, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesinin faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, 78 gezici kütüphane aracılığıyla da yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlara hizmet götürüldüğünü kaydetti.

#10
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Dijital dönüşüm, mobil uygulamalar, yapay zekâ kullanımı ve engelli dostu teknolojilerle kütüphane hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin şehre, bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

#11
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#12
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#13
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#14
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#15
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#16
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#17
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#18
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#19
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#20
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

#21
Foto - Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya

O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

Danimarka’da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama başladı. İlk gruptaki 1600 genç, temel eğitimin ardından altı ay..
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"
Sosyal Medya

CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve muhalefet cephesinin trajikomik halini bir kez daha gözler önüne seren skandal görüntüler büyük tepki topla..
Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı
Siyaset

Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı

Skandalların ve şaibelerin eksik olmadığı Genel Başkanlık döneminde CHP'yi kaosa sürükleyen, belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk bataklığına sa..
Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!
Gündem

Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!

Edirne'de bütün CHP’li belediye başkanlarının partilerinden ayrılması üzerine, çok partili hayata geçişin ardından ilk kez CHP’nin belediye ..
Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!
Gündem

Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Ayvalık ve Fener Rum Patrikhanesi'nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek son derece kritik uya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23