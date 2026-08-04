Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı 

Aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısının da 19 milyondan 26,1 milyona ulaştığını ifade eden Ersoy, sadece son üç yılda hizmete açılan yeni ve yenilenmiş kütüphane sayısının 245’i geçtiğini bildirdi. Şırnak’a 8 Bin 390 Metrekarelik Yeni Kültür Merkezi Şırnak İl Halk Kütüphanesinin bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, yapının kentin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacağını söyledi. Kütüphanede 0-3 yaş bebek, 4-6 yaş okul öncesi ve 7-14 yaş çocuk bölümlerinin yanı sıra dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu, süreli yayınlar bölümü ve teknik hizmetler birimi bulunuyor. Görme ve işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hizmet odaları, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, multimedya ve konferans salonu da bulunan kütüphane; araştırma, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.