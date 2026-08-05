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Yerel Bahçede yılan paniği! Mahalle ayağa kalktı
Yerel

Bahçede yılan paniği! Mahalle ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
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Bahçede yılan paniği! Mahalle ayağa kalktı

Kars'ta bir evin bahçesine giren yılan mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı güvenli şekilde yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kars'ta bir evin bahçesine giren yılan mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi.

Bahçelerinde yılanı fark eden vatandaşlar, olası bir tehlikenin önüne geçmek için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bahçede dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, yılanı kontrollü ve güvenli bir şekilde yakalayarak çevrede bulunan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Doğal yaşam alanına bırakılacak

Yakalanan yılan, doğal yaşamın korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, teslim alınan yılanın sağlık kontrolünün ardından uygun bir doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yılanların yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini belirterek, bu tür durumlarda vatandaşların yılanlara müdahale etmeye çalışmadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

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