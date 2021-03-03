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Siyaset Yeni reform paketini yorumlayacaklardı! DEVA Partisi Kavala ve Altan'ı savunmaya geçti
Siyaset

Yeni reform paketini yorumlayacaklardı! DEVA Partisi Kavala ve Altan'ı savunmaya geçti

2019 yılında, AK Parti MKYK ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden ardından da DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüten isimleri aklamaya çalışarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:04:00 -
Yeni reform paketini yorumlayacaklardı! DEVA Partisi Kavala ve Altan'ı savunmaya geçti

DEVA Partisi'nin İstanbul Milltvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni reform paketine ilişkin açıklamasında FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen davadan ceza alan Ahmet Altan ve Gezi Finansörü Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini ifaderek tepki çekti.

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin söylemlerinin peşine takılan Deva Partisi son dönemdeki çıkışlarıyla, seçimlerdeki rengini adeta belli ediyor. Ali Babacan'ın partisi son olarak Osman Kavala ve Ahmet Altan ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin aleyhinde faaliyetler yürüten isimleri savunan Mustafa Yeneroğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son kararında yargının siyasallaştığı mesajı idrak edilmelidir. Osman Kavala’nın sırf insan hakları savunucusu olduğu için tutuklu olduğunu ilan eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmalıdır. Şayet “tutuksuz yargılama kural, tutukluluk istisnaysa”; 4,5 yıldır tutuklu yargılanan Ahmet Altan’ı serbest bırakırsınız. Muhalif olmanın ve yazı yazmanın bedelini haksız bir biçimde düşman hukukuyla ödetmezsiniz" dedi.

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