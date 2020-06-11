Yeni prestij caddenin sözleşmesi imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Prestij Caddeler’ projesi kapsamında Soydan ve Sebze Hali kavşakları arasındaki yolda yenileme çalışmaları başlıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel yenileme çalışmaları bir bir hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Egemenlik Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarından sonra yeni bir caddenin daha yapımına başlanıyor. Fen İşleri Daire Başkalığınca bir süre önce ihalesi yapılan Soydan ve Sebze Hali kavşakları arasındaki 2,5 kilometrelik yolun yapımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 616 bin 295 TL olan ihale, 6 milyon 632 bin 474 lira 60 kuruş ile yüzde 48 kırımla Kalite Beton İnşaatta kalmıştı. Sözleşmesi imzalanan projenin yapımına salı günü başlanacak. Prestij caddenin yol, kaldırım ve aydınlatmaları yenilenirken, yine bu kapsamda Şabaniye Caddesi’nin de tamamında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.