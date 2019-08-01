Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı iddiasının ardından işadamı Şükrü Derici 18 Nisan’da “Huzur Partisi”nin patenti için başvuruda bulunmuştu. Türk Patent ve Marka Kurumu Derici’nin başvurusunu reddetti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları sürüyor. Gül ve Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı ileri sürülmüştü. Partinin adının “Huzur Partisi” olacağının iddia edilmesinin ardından işadamı Şükrü Derici 18 Nisan’da hamle yaparak “Huzur Partisi”nin patenti için başvuruda bulunmuştu. Türk Patent ve Marka Kurumu Derici’nin başvurusunu reddetti.

'AK Parti'nin parçalanmasına izin vermeyeceğiz'

Derici 28 Temmuz’da bir açıklama yapmış, ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu söyleyerek AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu belirtmişti. Derici, “AK Parti’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023’e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız. Türkiye devletinin yeni bir partiye, Huzur Partisi’ne değil istikrara ihtiyacı var huzura ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.