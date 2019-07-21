0553 313 94 23

Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Ahmet Davutoğlu, finans çevreleri istemiyor diye reddedilmiş

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kuracağı iddia edilen eski bakan Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu ile beraber parti kurulmasına “Finans çevreleri Davutoğlu’nu istemiyor” gerekçesiyle karşı çıktığı öne sürüldü.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:02
Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Ahmet Davutoğlu, finans çevreleri istemiyor diye reddedilmiş

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,Yavuz Oğhan’ın BideBunuİzle canlı yayınında Ali Babacan ile neden beraber olmadıkları sorusuna, “Manifestoyu birlikte açıklamak isterdim. Beraber olabilmek için elimden geleni yaptım. Neden olmadığını ben de bilmiyorum. Bu soruyu Ali Bey’e de sormakta fayda var” yanıtını verdi. Davutoğlu, “neden olmadığımı bilmiyorum” dese de yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre Davutoğlu ile Babacan ekibi arasında bir dizi görüşme yapıldı. Hatta genel başkan ve yardımcılıklarına varana kadar isimlendirmeler yapıldı. Ancak daha sonra Babacan tarafından “ret” yanıtı geldi.

"Finans çevreleri istemiyor"

Duvar'ın haberine göre, Ret yanıtının gerekçesi ise, “Finans çevreleri Davutoğlu’nu istemiyor” olmuştu. Bunun üzerine her iki isim kendi yolunda yürümeye başladı. Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in hangi ekiple hareket edeceği de merak konusu. Davutoğlu ekibi iddialı. Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü anlatan eski bir siyasetçi, “Şimşek bizimle” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:02
  1. Yeni parti
  2. yeni parti kurulacak mı
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Abdullah Gül
  6. AK Parti
  7. bomba iddia
  8. finans çevreleri
  9. Davutoğlu neden reddedildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
    1. Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını..
    2. Öykü Arin'in annesinden duygulandıran..
    3. Eljif Elmas’tan veda mesajı!
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Adıyaman’da bedelli erbaş ve erler..
    6. Şahin Şenoduncu İtalya’da Türkiye’nin..
    7. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    8. Burhaniye’de kitap fuarı açılıyor
    9. Keçiörengücü, Bolu kampının ilk..
    10. Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek..
    11. Eskişehirspor’un yıldızı için Beşiktaş..
    12. 2000 rakımlı yaylada festival
    13. Şırnak'ta ambulans yandı!
    14. Siirt’te huzur ve güven uygulaması
    15. Trabzonspor'un "keşan" motifli..
    16. Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi
    17. Otizmli çocuklar yaz boyu Kepez’de..
    18. Sakarya’da üniversite öğrencilerini..
    19. MÜSİAD Konya’dan Avrupa çıkarması
    20. Türkiye Rallisi hazırlıkları devam..
    21. Sinop’ta boğularak ölen Soner, Öner ve..
    22. Tekne krizi büyüyor! İngiltere'den..
    23. Oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
    24. Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya
    25. İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti
    26. İşte 2023 hedefi! Yerli üretim..
    27. Elazığ Belediyespor, dış transfere..
    28. Özel sporculardan TSYD Ankara..
    29. Galatasaray'da kıran kırana idman
    30. Beylikdüzü’ndeki vahşette cenazeler..
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi