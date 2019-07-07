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Yeni partiyle ilgili bomba iddia! "Abdullah Gül ve Ali Babacan, eş başkan olacak! Davutoğlu ise..."

Eski Bakan Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti girişiminde, tıpkı Fransa'daki‘Macron Modeli’ni hedef alacakları ve başarı durumunda sistem restorasyonu gerçekleştirecekleri iddia edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:23
Yeni partiyle ilgili bomba iddia! "Abdullah Gül ve Ali Babacan, eş başkan olacak! Davutoğlu ise..."

Eski Bakan Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti girişiminin yol haritası netleşmeye başlıyor.

Siyaset kulislerinde, Babacan ve Gül’ün muhalefeti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefler biçimde ‘Macron modeli'nde birleştirmeye çalışacağı, başarılı olunursa da iki yıllık bir sistem restorasyonu sürecine girileceği konuşuluyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve  AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşenAli Babacan, Erdoğan’a rest çekerek “dönüşü olmayan bir yola” girdi.

Yeni parti kurma hazırlığını hızlandıran Babacan’ın, Abdullah Gül ile partinin “eş başkanı” gibi hareket edeceği ancak bir adım önde olacağı bildirilirken Ahmet Davutoğlu’nun ise bu yapıdan uzak tutulacağı öğrenildi.

Davutoğlu’nu dışladılar

Erdoğan’ın son görüşmenin ardından, “Boş çuval” benzetmesi yaptığı Babacan’ın, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile dirsek teması kurduğu belirtilirken Ahmet Davutoğlu’nun ise bu yapıdan dışlandığı ifade edildi. Buna göre, Babacan ve Gül, Ahmet Davutoğlu’nun “Erdoğan tarafından teşkilattaki muhalif isimleri belirlemek üzere özel olarak görevlendirildiğini” düşünüyor ve bu nedenle oluşumlarının dışında tutuyor. Davutoğlu’nun teşkilat içerisindeki gücünün güçlü bir oluşum için yetmediğini de düşünen Gül – Babacan ikilisinin bunun yerine Millet İttifakı’na yöneldiği ifade ediliyor.

Macron modeli masada

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gündeme gelen ve tüm muhalefeti tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen Fransa’daki “Macron Modeli”ni tekrar ortaya atan yeni oluşumun bu amaçlarını muhalefet partileriyle de paylaştığı bildirildi.

Bu modele göre seçim tarihine göre belirlenecek bir isim Cumhurbaşkanı adayı olacak ve AK Parti içerisinden kopan oluşum ile diğer muhalefet bu ismi destekleyecek.

İki yıllık restorasyon dönemi

Seçimlerden istenilen sonucun alınması durumunda ise iki yıllık bir “restorasyon” dönemine girilecek. Bu dönemde ilk hedef hükümet sisteminin güncellenmesi olacak.

Yeni oluşum, iki yıl içerisinde tarafsız, yetkileri azaltılmış bir Cumhurbaşkanı modelini Meclis’e getirecek ve buradan geçirmeye çalışacak. Aynı oranda Meclis’in de yetkilerini artırmayı planlayan oluşum, Meclis’ten istenilen sonucun alınmaması durumunda ise referandum seçeneğini masaya yatıracak.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:23
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