Yeni partiye ilişkin son anket sonuçları açıklandı!

Optimar araştırma şirketinin 13 Temmuz-15 Temmuz arasında 26 ilde yaptığı ankette, yeni parti arayışlarına toplumun nasıl baktığı ve hangi partilerde arayış olduğu ortaya konuldu.

Seçmen üzerinden yapılan araştırmada, yeni parti ihtiyacına yönelik dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısında ele alınan ankette, İYİ Parti ve HDP seçmeninde yeni partiyi arayanların oranı yüzde 35 olarak belirlendi. CHP'de ise yüzde 27 olarak açıklanırken AK Parti'de bu oran yüzde 5 olarak kayda geçti.