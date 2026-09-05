Burası İsviçre değil Türkiye: Sis denizi ve eşsiz gün batımı manzarası mest ediyor!'

MANZARA SÜREKLİ DEĞİŞEBİLİYOR" Çetlüce Yaylası'nı daha önce de ziyaret ettiğini belirten akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, sisin hızlı hareket etmesi nedeniyle kısa süre içinde birbirinden farklı görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Gençosmanoğlu, "Çetlüce Yaylası muhteşem bir manzaraya sahip. Akşamüzeri bile geldiğinizde günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsunuz. En güzel yanı, güneş batarken etkileyici manzaralar sunması. Daha önce dört veya beş defa geldiğimizde de benzer görüntülerle karşılaştık" dedi. Yaylada sisin yoğun ancak hareketli olduğuna dikkati çeken Gençosmanoğlu, "Sis çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle manzara sürekli değişebiliyor. Çayımızı demleyip oturduğumuzda kısa süre içinde birçok farklı görüntüye şahit olabiliyoruz. Burada doğal yaban mersini de oldukça fazla. Mantar mevsiminde ise mantarları tanıyan ziyaretçiler için farklı imkânlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.