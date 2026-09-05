  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kırıkkale’de 8 şüpheliye adli işlem: Tehlike saçan düğün magandalarına operasyon Burası İsviçre değil Türkiye: Sis denizi ve eşsiz gün batımı manzarası mest ediyor!' Adliyeye sakız çiğneyerek gelmesi herkesi şaşırtmıştı! Melih Gökçek işin aslını açıkladı! Meğer... Gözler üst mahkemede: Okul saldırısında tahliyeye itiraz Yırtın şu oyuncu müsveddesinin sözleşmesini artık! Resmen takıma takoz oluyor... Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı! 90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı Muhammed Salah geri gelecek mi? Tüm gözler ondan gelecek haberde... MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Samsun Balık Hali’nde gece başlayan mezatta kasalar dolusu palamut ve hamsi kısa sürede alıcı buldu. Bu sezon iki balık türünün aynı anda bol çıkması balıkçıları sevindirirken, palamudun tanesi 75 ila 100 liradan satılıyor.

#1
Foto - Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Samsun’da balık sezonuyla birlikte tezgâhlarda hareketlilik arttı. Balık halinde sabaha kadar süren mezatta palamut ve hamsi başta olmak üzere çok sayıda balık satışa çıkarken, normalde birbirine zıt seyreden iki türün bu yıl aynı anda bol olması dikkat çekti.

#2
Foto - Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yüzlerce kasa balığın tüketiciye sunulmak üzere satışa çıkarıldığı mezatta palamut ve hamsi başta olmak üzere mezgit, barbun ve istavrit de alıcı buluyor. Balıkçı Mehmet Bayrak, bu sezon balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Palamut balıkları burada. Palamut çok bu sene. Mezgit var, barbun var, palamut var, istavrit var, hamsiler var. Bütün müşteriler burada şu anda. Karadeniz'de bir tek Samsun Balıkhanesi. Samsun'da yeni balıkhane açılıyor. Sabah beşte kapatıyoruz. Çok balık var bu sene. Herkes balık yiyecek" dedi.

#3
Foto - Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Palamudun perakende fiyatının 75 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Bayrak, "Palamudun tanesi şu anda 100 lira, perakende satılıyor. Bazen 75 liraya düşüyor. Çok süper palamutlarımız var. Gelecek balıklarımız da var. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, herkes bu sene palamut yiyecek. Hamside de bolluk var. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Diyarbakır'dan tutun da Bandırma'ya kadar herkes burada şu anda. Bandırma'dan, Boyabat'tan, Sinop'tan, her taraftan var. Rize, Trabzon, Hopa'dan herkes geliyor buraya" diye konuştu. Balıkçı Musa Çakır ise bu sezon hem palamut hem de hamsinin bol olduğunu dile getirerek, "Bu sene her şey bol. Palamudun sezonu ama hamsi de başladı. Burası ana merkez. Trabzon, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas'tan her yerden insanlar buraya balık almaya geliyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Geçen yıl palamudun az olması nedeniyle vatandaşların palamuda hasret kaldığını belirten balıkçı Aykut Vural, bu sezon fiyatların da uygun olduğunu söyledi. Vural, "Geçen sene millet palamuda hasret kalmıştı. İnşallah bu sene herkes palamuda doyacak. Doğudan batı illerine kadar herkes buraya geliyor. Fiyatlar uygun durumda. Bu sene cep yakmaz. Tabii, havalar soğuyunca her şey zorlaşıyor. O zaman biraz artabilir" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de genellikle palamudun bol olduğu dönemlerde hamsinin, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamudun daha az avlandığı bilinirken, bu sezon iki balık türünde de bolluk yaşanması dikkat çekiyor. Balıkçılar, aynı dönemde hem palamut hem de hamsinin bol olmasını "çifte bereket" olarak değerlendiriyor. Samsun Balık Hali'ndeki mezatta yaklaşık 20 kilogramlık bir kasa hamsi 2 bin liradan satışa sunulurken, bir kasada 16 ila 18 adet palamut bulunuyor. Palamudun tanesi ise 75 ila 100 lira arasında alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren avukatlar hakkında gözaltı kararı verildiğini söy..
Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir
Gündem

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan açıklamalara ser..
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık..
Öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na Umut Dolu Mektup
Eğitim

Öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na Umut Dolu Mektup

Maarif öğretmenler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Milli eğitim bakanı Yusuf Tekin’e seslenrek bu zulmün bitmesini istiyorlar...
Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!
Gündem

Koltuk sevdası ittifak kurdurdu! Masada kaybettiklerini skandal ittifakla kurtarma peşindeler!

Kendi meclis üyelerinin partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla meclisteki çoğunluğunu yitirme korkusu yaşayan CHP yönetimi, kolt..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23