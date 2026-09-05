Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi

Palamudun perakende fiyatının 75 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Bayrak, "Palamudun tanesi şu anda 100 lira, perakende satılıyor. Bazen 75 liraya düşüyor. Çok süper palamutlarımız var. Gelecek balıklarımız da var. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, herkes bu sene palamut yiyecek. Hamside de bolluk var. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Diyarbakır'dan tutun da Bandırma'ya kadar herkes burada şu anda. Bandırma'dan, Boyabat'tan, Sinop'tan, her taraftan var. Rize, Trabzon, Hopa'dan herkes geliyor buraya" diye konuştu. Balıkçı Musa Çakır ise bu sezon hem palamut hem de hamsinin bol olduğunu dile getirerek, "Bu sene her şey bol. Palamudun sezonu ama hamsi de başladı. Burası ana merkez. Trabzon, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas'tan her yerden insanlar buraya balık almaya geliyor" şeklinde konuştu.