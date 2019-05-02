Yeni partide yer alacak mı? Şamil Tayyar resmen açıkladı AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni parti iddialarına ilişkin, "Herhangi bir siyasi oluşumun içerisinde değilim" dedi. AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiye almadım, ciddiye alanları görünce bir kenara not düşeyim. Herhangi bir siyasi oluşumun A veya B,C,Ç,D,E,F,G,Ğ,H,I,İ,J,K,L, M,N,O,Ö,P,R,S,Ş,T,U,Ü,V,Y,Z takımında değilim. Haktan yana tavır koyan AK Parti üyesi emekli bir siyasetçi, gazeteci ve yazarım" dedi.

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