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Yeni partide yer alacak mı? Şamil Tayyar resmen açıkladı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:36
Yeni partide yer alacak mı? Şamil Tayyar resmen açıkladı

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni parti iddialarına ilişkin, "Herhangi bir siyasi oluşumun içerisinde değilim" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiye almadım, ciddiye alanları görünce bir kenara not düşeyim. Herhangi bir siyasi oluşumun A veya B,C,Ç,D,E,F,G,Ğ,H,I,İ,J,K,L, M,N,O,Ö,P,R,S,Ş,T,U,Ü,V,Y,Z takımında değilim. Haktan yana tavır koyan AK Parti üyesi emekli bir siyasetçi, gazeteci ve yazarım" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 23:36
  1. Şamil Tayyar
  2. Şamil tayyar yeni parti

YORUM YAZ

  • DemirDemir15 dk önce
    Bir neüdüğü belirsiz bir şerefsizin yazdıklarını kaale alıyorsunuzya ona şaşıyorum TAYYİP ERDOĞANIN etrafını boşaltma çabası binalarının ki bunların kalemine inanan ŞEYTANA inanmıştır
  • SüleymanSüleyman17 dk önce
    Her hangi bir siyasi oluşumun içinde değilimDİYOR AMA BU İLERDE OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ
  • TebriklerTebrikler42 dk önce
    Biz de akpartinin yanlış icraatlarını beğenmiyoruz ama daha iyisi olana kadar akpartiye oy veriyoruz şamil beyi de tebrk ediyorum
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 55 dk önce
    Bravo
  • KürşatKürşat1 sa önce
    Tebrik ederim kardeşim.Adam gibi adamsın
  • AddddAdddd1 sa önce
    Adamsın yolun açık olaun
  • emreemre1 sa önce
    Tgrt de program yaparken diger konuklarına 5 tur söz vermesine rağmen 6 turda savcı sayana söz veren onuda kısa kesip reklama giden sonrada programın bitimine yakın tekrar söz veren onuda kısa kesince hiddetlenen savcı sayana o muameleyi yapan sami dadaglı oğlu serdar arsevenin yededegimi asıl programı yapan o mu tv kanalızda
  • saimsaim1 sa önce
    Emekli biriyim derken kırgınım demek istedigi açık haklıda. Hakikaten tayyar soylu gökçek sayan 15 temmuz ve sonrasında en fazla vatan millet için göğsünü siper yapan insanlardı. Reis için her şeye eyvallah ama soylu hatiç digerlerine biraz haksızlık niye yapıldı bilmiyoruz

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