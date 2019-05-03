Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen "yeni partide görev alacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.03 Mayıs 2019 Cuma 12:55
İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, hakkında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken bundan sonraki hayatını İslam'a hizmet yolunda tefekküre adayacağını açıkladığını hatırlatan Görmez, adının gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.
Prof. Görmez, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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