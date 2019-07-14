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Yeni partide Abdullah Gül'ün arkadaşının üstünü çizdiler! FETÖ'ye yakın adam istemiyorlar

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiği Ali Babacan ve ekibinin, gazete ve haber sitesi kuracakları iddia edilirken, tecrübeli gazeteci Fehmi Koru'nun bu oluşumda yer almayacağı öne sürüldü.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:48
Yeni partide Abdullah Gül'ün arkadaşının üstünü çizdiler! FETÖ'ye yakın adam istemiyorlar

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmesi ile yani parti kurma hazırlıkları hızlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiği Babacan ekibinin bu kapsamda yeni gazete ve haber sitesi kuracağı iddia edildi.

Fehmi Koru'nun üstünü çizdiler

Yeni parti kuracak olan Ali Babacan’ın Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir kararı aldığı ifade edildi. Görüşmede oluşturulacak medyada yer alacak isimlerin de konuşulduğu belirtildi. Birgün’ün haberine göre Ali Babacan'ın ekibinde yer aldığı bilinen gazeteci Fehmi Koru medya oluşumunda yer almayacak.

FETÖ kurumlarında çalışmış kişi istemiyorlar

Babacan ekibi oluşturacakları medyada Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi gibi kurumlarda çalışmış isimlerden de uzak duracağı ve medya yapılanması için tartışmalardan uzak bir ismi görevlendirmek istiyor. Medya ekibinde muhafazakârların yanı sıra liberal yazarların da olacağı ifade edildi.

Gazeteci Fehmi Koru, medya yapılanması hakkında bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:48
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül
  3. Fehmi Koru
  4. yeni parti
  5. Yeni parti kurulacak mı
  6. yeni partinin medya yapılanması
  7. AK Parti
  8. Fehmi Koru'ya büyük şok

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