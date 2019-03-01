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Yeni parti mayası tutmaz

Yerel seçim öncesi Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin siyasiler ve siyaset bilimciler, Akit’e konuştu.

01 Mart 2019 Cuma 12:39
Yeni parti mayası tutmaz

24 Haziran seçimleri öncesi, Abdullah Gül’ün çatı adayı olacağı şaikasını yayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak isteyenler, aynı kirli planı yaklaşan yerel seçimler öncesi eski Başbakan Ahmet Davutuoğlu ve şürakası üzerinden uyguluyor.

Yerel seçimlere bir ay kala, Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni bir oluşuma giderek AK Parti’yi bölecekleri iddialarını dillendirenler, mütedeyyin seçmenin psikolojisini etkilemeye çalışıyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler ve siyaset bilimcileri, yeni bir parti oluşumunun tutmayacağını dile getirerek, milletin Erdoğan’dan yana tavır alacağını kaydetti.

Millet Erdoğan'dan yana

AK Parti Diyarbakır Eski Milletvekili Cuma İçten, mütedeyyin seçmene yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğüne değinerek, “Seçim sürecinde bu tarz dedikodular olabilir. Türk seçmenin buna pirim vereceğini düşünmüyorum. İlerleyen sürecin ne getireceğini hep beraber göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim, seçmenin eğilimi AK Parti’den ve Erdoğan’dan yana olacaktır” dedi.

Millet affetmez

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, Türkiye’nin çok kritik bir yerel seçime gittiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Güçlü bir Türkiye istenmiyor. Bölgesinde hakim, etrafında olup biten zulümlere karşı duyarlı bir ülke istemiyorlar. Kandil ve Pensilvanya’dan tek bir ses çıkıyor. Amaç Erdoğan önderliğindeki AK Partinin tökezletilmesi. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kurduğu ittifak. Bir insan ya da bir kesim, ülkeyi daha iyi yönetebileceği iddiası taşıyabilir. Buna kimsenin itirazı olamaz. Lakin böyle bir dönemde, bu iddialarla gündeme gelmek seçmen psikolojisini olumsuz etkiler. 24 Haziran seçimleri öncesinde de aynı senaryo sahneye kondu. Sonuç değişmedi. Erdoğan sayesinde bu makamlara gelmiş olanlar, böyle bir oluşuma girerseler de millet unutmaz.

Mertçe yapın!

Mehmet Metiner ise, köşe yazısında şu değerlendirmede bulundu: “İki kesim 31 Mart için pusuya yatmış bekliyor. İlginçtir, her iki kesim de AK Parti’nin başarısızlığı üzerinden hesap yapıyorlar. Her iki kesimin ortak amacı, Erdoğan liderliğini siyaseten bitirmek... Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın! Şer odaklarıyla aynı siyasal amaçta birleşiyor duruma düşmek size ar gelmiyorsa varın elinizden geleni ardına koymayınız!


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:39
  1. Diyarbakır
  2. Mehmet Metiner
  3. Ferhat Çakır
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. HDP
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Abdullah Gül
  9. Ahmet Davutoğlu
  10. Cuma İçten
  11. AK Parti

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