"Yeni parti kuruyor" iddialarına Tansu Çiller cephesinden cevap
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir siyasi parti kuracağı iddia edildi. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.