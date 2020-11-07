Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı’nın dağıtılması için yeni parti kuranlara para veriliyor” iddiasına tepki yağmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı “Partiyi yönetemiyorsun, defolup gideceksin” ifadesinin ardından CHP’den ihraç edilen ve Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP liderine sert çıktı.

"Kılıçdaroğlu vasıfsız bir insan"

Beyaz TV’de katıldığı bir programda sunucunun “Kılıçdaroğlu’nun para alıyorlar dediği kişilerden biri de siz olabilirsiniz, parti kurarken maddi destek aldınız mı?” sorusunu yanıtlayan Yılmaz, “Kılıçdaroğlu çapsız, yalancı ve vasıfsız bir insan. Kukla. Oraya getirip oturtmuşlar. Oturtanlara da hizmet eden bir insan” dedi.