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Yeni parti kuracak olan Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Umarım ABD öyle yapmaz

Yeni parti kuracağını açıklayan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekâtı desteklemeyeceğini duyurmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:21
Yeni parti kuracak olan Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Umarım ABD öyle yapmaz

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekâtı desteklemeyeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, “Umarız ABD, terör örgütünü destekleyecek davranışlarda bulunmaz.” dedi.

Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesi ve bununla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD’nin, Türkiye’nin olası operasyonunu desteklemeyeceği yönündeki açıklamasının manidar olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu açıklamalar ‘Türkiye ne yapacaksa yapsın’ anlamına gelir. Umarız ABD, terör örgütünü destekleyecek davranışlarda bulunmaz. Çünkü kritik bir operasyon. ABD ayrıca ‘yakın bölgede yer almayacağız’ açıklamasında bulundu. Bu açıklama da ABD’nin askerlerini Suriye’den çekmesi anlamına gelmiyor. Daha aşağı kaydıracağım demek istiyor. Umarız öyle olur.”

Türkiye sınırının 15 kilometre derinliğindeki şehirlerin kontrolü terör örgütünde

Yılmaz, söz konusu şehirlerin operasyon sonrası kontrolünün kimin elinde olacağı hususunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin operasyonu sonrasında bu şehirlerin kontrolünün sağlanmaması halinde terör örgütünün şehir yapılanmasının devam edeceğini öne sürdü.

Operasyonun derinliği konusunun da önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

Suriye’de tutuklu DAEŞ mensubu teröristler Türkiye’ye sokulmamalı ve bulundukları yerde yargılanmalı

“Suriye’nin geleceği konusunda terör örgütünün Fırat’ın hemen doğusunda, sınırın 15-20 kilometre altında barınması ve orada bir yapılanmaya gitmesi de bizim kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Bu, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından da ciddi tehdit oluşturacaktır. ABD’nin açıklamasında, tutuklu bulunan IŞİD’li teröristlerin kontrolünün Türkiye’ye geçeceği de belirtilmektedir. Ben bunların herhangi bir şekilde Türkiye’ye getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bulundukları yerde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları önem taşımaktadır. Ayrıca bunlara bir terör örgütü muamelesi yapılması gerekir.”

Terör örgütünün ‘’Türkiye Kürtlere dönük bir operasyon yapıyor’’ algısına karşı dikkatli olunmalı

Öztürk Yılmaz, terör örgütü tarafından “Türkiye Kürtlere dönük bir operasyon yapıyor” algısının yayılabileceğini, bunun önüne geçilmesi adına Türkiye’nin hassas şekilde adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

“Türk-Kürt çatışması” propagandasına ilişkin de Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda gerekli aydınlatmalarda bulunmasının önemine değinen Yılmaz, “Amacın, buradaki terör unsurlarının temizlenmesi olduğu vurgusunun iyi bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Bu operasyonun iç siyasi malzemeye dönüşmeden büyük bir hassasiyetle gerçekleşmesini diliyorum.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:21
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz
  3. CHP
  4. Fırat'ın doğusu operasyonu

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