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Seçim 2019 Sayfası

Yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'ndan o ülkeye dikkat çeken ziyaret! Ödül verildi

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bosna Hersek'te ödül verildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
Yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu'ndan o ülkeye dikkat çeken ziyaret! Ödül verildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. 10. Saraybosna İş Forumu’na katılarak bir konuşma gerçekleştiren Davutoğlu'na, burada, Bosna-Hersek’in ticaretine yaptığı katkılar nedeniyle ödül de verildi.

Davutoğlu Ofis hesabından paylaşılan fotoğraflarda, Davutoğlu'nun, Bosna-Hersek Başbakanı Sayın Denis Zvizdic ile bir araya geldiği de aktarıldı. Seçimlerden önce konuşulmaya başlanan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti iddiaları konuşulmaya devam ederken, gerçekleşen bu ziyaret dikkat çekti. 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
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